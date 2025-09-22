La gala del Balón de Oro 2025, en directo: Lamine Yamal y Vicky López, Trofeos Kopa

El fútbol vuelve a su gran día. El Teatro del Chatelet de París acoge este lunes la gala de entrega del Balón de Oro, una cita que llega con varios debates abiertos y con el balompié español en primer plano por la posibilidad de llevarse los dos premios mayores. Lamine Yamal y tanto Alexia Putellas como Aitana Bonmatí —ambas ya con dos trofeos—y Mariona Caldentey aparecen como favoritos a ser reconocidos como mejores futbolistas de la temporada.

Pero mientras llega el plato principal, la siempre larga gala va dando 'aperitivos' en forma de otros premios. Y el primero ya ha dado noticias, con el Trofeo Kopa al mejor jugador joven al esperado Lamine Yamal, que repite a sus 18 años. Y acto seguido, otro. La también barcelonista Vicky López ha hecho lo propio con el Kopa femenino.

En una gala cada vez más igualitaria entre el fútbol masculino y el femenino, la nómina de premiados se ha ido agrandando con el paso de los minutos. Poca sorpresa ha causado la elección de la ya clásica Sarina Wiegman, reconocida como mejor entrenadora femenina tras llevar a Inglaterra a la victoria en la reciente Eurocopa, en la que superaron a España en los penaltis.