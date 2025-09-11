Marta Ortega lo vuelve hacer con otra exposición pionera en A Coruña 

Annie Leibovitz será la próxima protagonista de las exposiciones por la Fundación Marta Ortega (MOP) en A Coruña. La presidenta de Inditex ha anunciado este jueves esta nueva muestra, que llevará el título de Wonderland y que será la primera retrospectiva dedicada a la fotógrafa.

Además, esta será la primera vez que que una mujer sea la protagonista de estas exposiciones que han reunido a algunos de los nombres más reputados de la fotografía, la moda y la cultura. Antes de Leibovitz, Ortega ya ha presentado el trabajo de Peter Lindbergh, Steven Meisel, Helmut Newton, Irving Penn y David Bailey.

Leibovitz es la fotógrafa mejor pagada del mundo y, además de trabajar para cabeceras como Vanity Fair o Vogue, ha retratado a grandes personajes de ámbito de la cultura como John Lennon o Mick Jagger, pero también a miembros de la realeza como Isabel II. Recientemente, también se ocupó de los retratos de Felipe y Letizia que encargó el Banco de España.

“Annie posee un talento mágico para captar el aura de las personas que retrata. Su genio reside en su capacidad para encontrar continuamente esos momentos, esas verdades, que no están a la vista de nadie más”, ha expresado Ortega en el comunicado de prensa.

Además, la presidenta de Inditex, ha asegurado que está entusiasmada porque ella sea la primera mujer en exponer en el programa de exposiciones de A Coruña: "A lo largo de su carrera, ha sido una extraordinaria representante de las mujeres de todas las edades. En particular, sus imágenes de mujeres mayores son de una dignidad y belleza sin parangón".

La exposición, que será gratuita y se extenderá del 22 de noviembre al 1 de mayo de 2026, irá acompañada por una película y una publicación editorial en la que Leibovitz entrevista a rostros conocidos como Patti Smith y Gloria Steinem.

A Coruña como referente cultural

Desde que la fundación organizó su primera exposición sobre la carrera de Peter Lindbergh en 2021, la presidenta de Inditex ha conseguido hacer de A Coruña una de las capitales de la moda en Europa, reuniendo a grandes rostros de la industria y de la cultura.

La exposición de Leibovitz no es la única pionera que ha organizado la fundación de Ortega, ya que en 2023 la muestra de Steven Meisel fue la primera dedicada al fotógrafo en España y la más amplia en todo el mundo. De hecho, algunas de las imágenes expuestas no se habían visto nunca antes en público.

Además de las exposiciones fotográficas que ha puesto en marcha Ortega con su fundación, la presidenta de Inditex también se ha volcado este año con el 50º aniversario de la primera tienda de Zara en A Coruña. Para celebrar la ocasión, la hija de Amancio Ortega inauguró a principios de verano 50 Songs of The Sea.

Se trata de una muestra gratuita ubicada en el Observatorio de la Cúpula Atlántica, situado en el Monte de San Pedro de A Coruña, capitaneada por la artista y escenógrafa británica Es Devlin.