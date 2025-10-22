Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Stella Banderas y la tendencia de la temporada: su vestido de inspiración gótica
Moda y Belleza

Moda y Belleza

Stella Banderas y la tendencia de la temporada: su vestido de inspiración gótica

Su hermana Dakota Johnson fue una de las damas de honor y vistió de negro. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Stella Banderas, en una imagen de archivoGetty Images

Stella Banderas ha sido una de las protagonistas del fin de semana por su boda con Alex Gruszynski en Valladolid. La revista ¡Hola! ha publicado en exclusiva este miércoles las imágenes del gran día de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, incluyendo un reportaje sobre su vestido de novia. 

Las encargadas de elaborar el diseño a medida para Banderas han sido las hermanas Kate y Laura Mulleavy, fundadoras de la firma Rodarte, conocida por sus prendas de inspiración romántica. Esta era precisamente una de las claves que quería la joven para su vestido de novia. 

Se trata de un diseño de escote hombros al aire elaborado al completo en encaje y gasa para, según la revista, hacer un guiño a la tradición de encaje española. El vestido, de escote corazón, terminaba en una pequeña cola. 

  Stella Banderas, en portada de ¡Hola! junto a sus padres y su marido.¡HOLA!

Pero los grandes protagonistas del vestido son los manguitos, confeccionados emulando dos grandes mangas acampanadas que llegaban prácticamente hasta el suelo y aportaban parte del toque gótico que Banderas tenía claro que quería para su traje de novia. La cosa no quedó ahí, ya que la hija de Antonio Banderas incorporó esta tendencia omnipresente este otoño a su ramo de novia, apostando por unas calas negras anudadas con una cinta de terciopelo. 

Banderas se cambió de vestido para la recepción y en uno de pocos vídeos que se han podido ver del enlace, blindado con máxima seguridad, se puede apreciar que es un diseño más cómodo para la fiesta. Se trata de un vestido satinado, minimalista, con escote asimétrico y corte recto. 

Dakota Johnson, una dama de honor de negro

Si alguien ha incorporado la tendencia gótica a sus looks este otoño es la hermana de la novia, Dakota Johnson, que fue una de las damas de honor de Banderas. En su estilismo para la boda de su hermana, esa tendencia ha vuelto a aparecer en consonancia con el gusto de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, que vistió a sus tres damas de honor de negro. 

Concretamente, todas llevaron vestidos de tul brocado en flores. En el caso de Johnson, se trata de un vestido de cuello alto con una capa hasta el suelo que combinó con unos pendientes dorados y una trenza con unos mechones sueltos sobre el rostro. 

La actriz también llevó las mismas calas negras que su hermana pequeña en su ramo, combinándolas con otras flores burdeos al igual que las otras dos damas de honor, Adaline Gruszynski, hermana de Alex Gruszynski, y Atherton Grace, hija de Don Johnson.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 