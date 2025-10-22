Stella Banderas y la tendencia de la temporada: su vestido de inspiración gótica

Stella Banderas ha sido una de las protagonistas del fin de semana por su boda con Alex Gruszynski en Valladolid. La revista ¡Hola! ha publicado en exclusiva este miércoles las imágenes del gran día de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, incluyendo un reportaje sobre su vestido de novia.

Las encargadas de elaborar el diseño a medida para Banderas han sido las hermanas Kate y Laura Mulleavy, fundadoras de la firma Rodarte, conocida por sus prendas de inspiración romántica. Esta era precisamente una de las claves que quería la joven para su vestido de novia.

Se trata de un diseño de escote hombros al aire elaborado al completo en encaje y gasa para, según la revista, hacer un guiño a la tradición de encaje española. El vestido, de escote corazón, terminaba en una pequeña cola.

Stella Banderas, en portada de ¡Hola! junto a sus padres y su marido. ¡HOLA!

Pero los grandes protagonistas del vestido son los manguitos, confeccionados emulando dos grandes mangas acampanadas que llegaban prácticamente hasta el suelo y aportaban parte del toque gótico que Banderas tenía claro que quería para su traje de novia. La cosa no quedó ahí, ya que la hija de Antonio Banderas incorporó esta tendencia omnipresente este otoño a su ramo de novia, apostando por unas calas negras anudadas con una cinta de terciopelo.

Banderas se cambió de vestido para la recepción y en uno de pocos vídeos que se han podido ver del enlace, blindado con máxima seguridad, se puede apreciar que es un diseño más cómodo para la fiesta. Se trata de un vestido satinado, minimalista, con escote asimétrico y corte recto.

Dakota Johnson, una dama de honor de negro

Si alguien ha incorporado la tendencia gótica a sus looks este otoño es la hermana de la novia, Dakota Johnson, que fue una de las damas de honor de Banderas. En su estilismo para la boda de su hermana, esa tendencia ha vuelto a aparecer en consonancia con el gusto de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith, que vistió a sus tres damas de honor de negro.

Concretamente, todas llevaron vestidos de tul brocado en flores. En el caso de Johnson, se trata de un vestido de cuello alto con una capa hasta el suelo que combinó con unos pendientes dorados y una trenza con unos mechones sueltos sobre el rostro.

La actriz también llevó las mismas calas negras que su hermana pequeña en su ramo, combinándolas con otras flores burdeos al igual que las otras dos damas de honor, Adaline Gruszynski, hermana de Alex Gruszynski, y Atherton Grace, hija de Don Johnson.