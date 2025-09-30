Los trucos del maquillador de Kim Kardashian para lograr el 'look dark' de este otoño 

La estética dark, con toques del gótico o el grunge de los noventa es una de las tendencias de belleza de la temporada de otoño. Así lo han demostrado celebrities como Jenna Ortega, que ha trasladado su personaje en Miércoles a numerosas apariciones en la alfombra roja, o Dakota Johnson, que hace unos días eligió este maquillaje en tonos oscuros para potenciar la mirada y combinar su 'vestido desnudo' de Gucci.

Ambas eligieron sombras, lápiz de ojos y máscara de pestañas en un tono negro intenso para darle profundidad a la mirada, encuadrándose dentro de la tendencia Dark Feminine. Así bautizan este tipo de maquillaje desde Makeup by Mario, la firma fundada por Mario Dedivanovic, el célebre maquillador de Kim Kardashian.

"Se trata de jugar con las sombras para lograr una mirada magnética, intensa y un poco misteriosa, sin necesidad de exagerar. Piensa en un cruce entre el grunge noventero y el glamour clásico", explican desde la marca.

Dado que lo más importante de este tipo de maquillaje son los ojos, es importante tener una buena paleta para cubrir el párpado. Para conseguir el look, lo ideal es dibujar un cat eye sencillo utilizando un tono más oscuro al de la sombra con una brocha pequeña. Además, para que la mirada siga teniendo luminosidad, lo recomendable es dar un toque más claro en el lagrimal.

El look de Jenna Ortega para presentar 'Miércoles' Getty Images

Los expertos de Makeup by Mario recomiendan utilizar un delineador en las líneas de agua superior e inferior para que el resultado sea todavía más intenso. Además, dan un consejo para aplicar la sombra debajo de las pestañas y evitar que el maquillaje se confunda con un efecto de cansancio. Se recomienda utilizar una sombra en tono café o gris y aplicar pequeños toques bajo las pestañas. "Aquí la clave está en la paciencia: poco producto y bien difuminado", comentan desde la marca. Para completar el look, solo falta la máscara de pestañas que debe ser negra.

Desde la firma aconsejan utilizar un poco de bronceador y de colorete para marcar el rostro, pero aplicado de manera muy discreta, y apostar por unos labios en tonos nude. Esto fue precisamente lo que hizo Dakota Johnson en una de sus apariciones, optando por un labial de este tipo.