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Todos los 'looks' de la alfombra roja de la Gala Met 2026
Moda y Belleza
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Nicole Kidman y Cara Delevingne, en la alfombra roja de la Gala Met

Todos los 'looks' de la alfombra roja de la Gala Met 2026

La noche más extravagante de la moda celebra su nueva edición con Nicole Kidman, Beyoncé y Venus Williams como coanfitrionas. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
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  Emma ChamberlainLa presentadora ha elegido un diseño a medida de MuglerWireImage/ Getty Images
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  Nicole KidmanLa actriz, una de las anfitrionas, ha elegido un vestido rojo cargado de lentejuelas y plumas de Chanel.FilmMagic
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  Nicole Kidman y su hija, Sunday Rose Kidman UrbanLa estrella se ha llevado a su hija como cita para su gran nocheWireImage
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  Cara DelevingneLa modelo ha apostado por un diseño negro con plumas y transparencias.Gilbert Flores/Getty Images
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  Charli xcxLa artista ha elegido un palabra de honor con una cola de tul y flores bordadas de Saint Laurente inspirado en un diseño de los 80 que referenciaba a Van Gogh.FilmMagic/Getty Images
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  Lena DunhamLa actriz y directora ha apostado por un diseño rojo plagado de plumas de Alessandro Michele para Valentino. FilmMagic/Getty Images
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  Venus WilliamsLa tenista es una de las anfitrionas de la noche y ha elegido un diseño de Swarovski.FilmMagic
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  Doja CatLa cantante, con un diseño en tono nude con diferentes drapeados y de efecto vinilo de Saint Laurent. FilmMagic
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  Lauren BezosLa mujer del magnate de Amazon, cuya presencia ha suscitado de nuevo polémica, fue fiel a su estilo con un ajustadísimo vestido azul que pretendía emular el 'Madame X' de Sargent.WireImage/ Getty Images
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  Naomi OsakaLa tenista ha elegido un vestido blanco en forma de abrigo de Robert Wun salpicado con plumas rojas y guantes a juego. Ha rematado el 'look' con un gran sombrero. WireImage/ Getty Images
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  Sam SmithEl artista lo ha dado todo con un kimono plagado de lentejuelas y un gran tocado.The Hollywood Reporter via Getty Images
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  Anna WintourLa editora apostó por un diseño verde mente degradado con una capa de plumasFilmMagic/Getty Images
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  Claire FoyLa protagonista de 'The Crown', con un diseño negro con una larga cola y un tocado transparente.FilmMagic/Getty Images
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  Ashley GrahamLa modelo, con un diseño nude con pequeñas capas de tulWireImage/ Getty Images
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  Aurora JamesLa diseñadora ha elegido una falda marfil combinada con una chaqueta negra con flores bordadas y salpicada con perlas. FilmMagic
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  Lena MahfoufHa sido una de las más arriesgadas de la noche con su escote imitando unas manos sobre su pecho.FilmMagic
Uxía Prieto
Uxía Prieto
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Redactora de Life en El HuffPost. Graduada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y Máster en Periodismo Cultural por la Universidad CEU San Pablo, aprendió en Radio Galega o Pentación Espectáculos y ha colaborado con diferentes webs culturales y de estilo de vida. Llegó a El HuffPost en 2016, donde compaginó su trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de Tendencias. Desde 2019 forma parte de la sección de Life, donde escribe sobre moda, belleza, cultura y estilo de vida.

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