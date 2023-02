Carlos III se olvida de una estrella de la música británica en la 'playlist' de su coronación

El próximo 6 de mayo se vivirá una nueva jornada histórica en el Reino Unido con la coronación de Carlos de Inglaterra en la Abadía de Westminster. Un evento que contará con aproximadamente 2.000 invitados y en el que se trabaja a contrarreloj para cuidar todos los detalles.

Para calentar motores, la Casa Windsor ha lanzado una web del evento y como estamos en el 2023, también la banda sonora de una ceremonia que será nueva para muchas generaciones. Esta playlist, que se puede encontrar en Spotify bajo el original título de Coronation Celebration, contiene 27 canciones seleccionadas por el propio Carlos III y la reina consorte Camila y supone un viaje por la historia musical de Reino Unido. Excepto que entre todos los artistas incluídos, falta un icono británico del pop.

En los primeros lugares de la playlist de la coronación de Carlos III (dura más de de dos horas)aparecen Los Beatles, con su Come Together, Boney M, con Daddy Cool, Coldplay con A Sky Full os Stars, David Bowie, y su Let’s dance o Ed Sheeran y su Celestial.

El resto de la lista la completan artistas tan variados como Ellie Goulding, Emeli Sandé, Harry Styles, Madness, Michael Bublé, Queen, Pet Shop Boys, Spice Girls, Take That, The Who, Tom Jones o Sam Ryder, segundo en Eurovisión 2022 con su tema Spaceman.

Sin embargo, son muchos los que han echado en falta la presencia de una figura trascendental para la música británica: Elton John. El autor de Goodbye Yellow Brick Road siempre ha sido una figura muy cercana a la realeza británica. De hecho, mantuvo una estrecha realción con Diana de Gales y compuso Candle in the Wind, la canción del funeral de la fallecida princesa.