¿Por qué cada vez hay más gente que come en los supermercados?

Muchos supermercados apuestan ya por explorar nuevos negocios apostando por la comida preparada. Los clientes ya pueden comprar en algunos de ellos platos de paellas, tortillas, croquetas, carnes, pescados... recién hechos y al momento. Algunos se llevan la comida a casa, pero otros directamente lo consumen dentro del mismo establecimiento, como si el supermercado se hubiera convertido en un tipo de restaurante más.

Aunque te pueda sorprender, no son pocos quienes ya comen o cenan en un 'Mercadona' u otra cadena de supermercados. Según datos de la consultora Worldpanel by Numerator, el número de clientes se ha duplicado en solo un año hasta captar a 1,3 millones de personas. ¡El doble que el año anterior!

Su portavoz, Veronika Khurshudyan, ha precisado que en el último año, a cierre de julio 2025, 6,9 millones de personas han comprado comida en cafeterías de hipermercados y supermercados para consumir fuera del hogar.

Además, 1,3 millones de consumidores han optado por quedarse y consumir 'in situ', una cifra que duplica la registrada el año anterior y que "muestra un interés cada vez mayor por disfrutar de la experiencia dentro del propio establecimiento", ha puntualizado. No obstante, la experta ha precisado que en la mayor parte de las ocasiones las compras siguen siendo para llevar.

Así, un 31 % de las veces la comida se consume en casa de otros y un 16 % en el lugar de trabajo.

Khurshudyan ha explicado que estos datos reflejan que, aunque la conveniencia es todavía el principal motor de este tipo de compras, "las cafeterías en los hiper y supermercados empiezan a consolidarse como un punto de consumo flexible que combina lo práctico del 'para llevar' con la posibilidad de quedarse y disfrutar en el momento".

Las principales cadenas de distribución en España está apostando por reforzar este tipo de consumo, disponiendo mostradores con comida lista para llevar por raciones y espacios para consumir sin salir del propio local.

Se suma a la cada vez más amplia gama de los productos listos para consumir o solo para calentar disponibles en los lineales para facilitar la alimentación a las familias ante un ritmo de vida cada vez más acelerado.

La misma consultora Worldpanel by Numerator y la asociación Promarca han difundido un estudio en el que revelan que el 47 % de los españoles afirma no tener tiempo libre, lo que ha convertido a los productos que ofrecen "conveniencia", esto es, facilidad, practicidad y comodidad al consumidor, en el principal objetivo de muchas de sus compras.

La conveniencia es así la principal motivación en el 25 % de las ocasiones de consumo de alimentos y bebidas, por delante incluso de factores tradicionalmente relevantes como la salud (18,6 %) o el placer (22,6 %), de acuerdo con el mismo estudio.

El presidente de Promarca, Fernando Fernández, ha precisado, a colación de este informe, que "el consumidor actual ya no busca únicamente sabor, calidad o sostenibilidad; también exige eficiencia, practicidad y productos que encajen con su ritmo de vida"