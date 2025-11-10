Bárbara Ramos, psicóloga clínica: "Estamos creando jóvenes cansados antes incluso de que empiecen a vivir"

La psicóloga Bárbara Ramos Dias, quien ha publicado ya tres libros y elaborado una decena de programas de formación, lleva más de dos décadas trabajando en el sector. Durante su larga trayectoria una de las cosas de las que se ha podido dar cuenta es que la maternidad tiene bastante relación con la gestión de equipos, pues ambas cosas se reducen al trato con las personas.

"Me sorprende y me conmueve darme cuenta de que, a pesar de todas las transformaciones tecnológicas, el corazón humano sigue siendo el mismo. El miedo al fracaso, el temor al rechazo, la necesidad de pertenecer, el deseo de ser amado y comprometido.... todo eso permanece. Lo que ha cambiado es solo el escenario donde se representan estas emociones", señala la experta en una entrevista en un medio portugués.

Y es que, según relata la psicóloga, a pesar de que vivimos en un mundo hiperconectado, los jóvenes cada vez se sienten menos conectados consigo mismos. Ello viene, entre otros motivos, de la forma de validación actual, donde priman los 'me gusta', en vez de otros méritos. "En otras palabras, todos seguimos buscando amor, aceptación y comprensión; solo que ahora en un entorno mucho más expuesto, acelerado y exigente", agrega la misma.

"Cuando un joven se siente escuchado y valorado, no busca otro trabajo: se queda, prospera y echa raíces. Ese es el secreto" La psicóloga Bárbara Ramos Dias.

"Cuando un joven se siente escuchado y valorado, no busca otro trabajo: se queda, prospera y echa raíces. Ese es el secreto. Creo firmemente que cuando cuidamos de las personas, ellas cuidan de la empresa. Y es en este cuidado genuino, humano y constante donde reside el verdadero secreto para retener el talento joven en las empresas", continua la mujer, que cree que la comparación constante genera un gran vacío y ansiedad.

De hecho, según la psicológa, los jóvenes de hoy en día se encuentran agotados. "Estamos criando jóvenes agotados incluso antes de que empiecen a vivir. Muchos ingresan al mercado laboral ya exhaustos, emocionalmente saturados por años de presión escolar, metas, exámenes, actividades extracurriculares y presión social", sentencia, antes de agregar que lo más importante para ellos es la presencial emocional y la empatía, más allá del salario. "Porque cuando los líderes aprenden a mostrar vulnerabilidad, nace la empatía", concluye.