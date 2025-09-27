Caminar rápido podría reducir el riesgo de cáncer de pulmón hasta en un 50%, según un estudio

Un estudio de la Universidad de Hong Kong ha descubierto que caminar rápidamente puede reducir el riesgo de cáncer de pulmón en hasta un 50%. La investigación, publicada en el Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle, analiza datos de más de 430.000 personas del Biobanco del Reino Unido, y concluye que las personas que caminan a un ritmo más rápido tienen un riesgo menor de desarrollar cáncer, especialmente cáncer pulmonar.

Los investigadores encontraron que este beneficio se mantiene tanto si la velocidad de caminata es informada por los propios participantes como si se mide objetivamente. De este modo, el estudio, realizado a varios participantes tanto en el Reino Unido como en Hong Kong, afirma que la velocidad podría ser un indicador más valioso que la cantidad de tiempo que realizamos la caminata.

"Estos hallazgos proporcionan a los profesionales sanitarios una herramienta práctica y de fácil evaluación para identificar a las personas con mayor riesgo de cáncer --resalta el profesor Cheung Ching-lung--. Nuestra investigación sugiere que los beneficios de caminar para la salud no se limitan a la distancia, sino también a la velocidad. Estos resultados respaldan las iniciativas de salud pública para animar a las personas a caminar con determinación y energía, y resaltan la importancia de incorporar la caminata en las estrategias integrales de prevención del cáncer", afirman los investigadores.

"La velocidad al caminar podría ser un marcador importante de la resiliencia fisiológica relacionada con el riesgo de cáncer --asegura el profesor Cheung--. Los niveles más bajos de inflamación y los perfiles lipídicos más saludables observados entre quienes caminan rápido respaldan la hipótesis de que podrían tener una mejor salud general", agregan.

Además, según los datos ofrecidos, caminar rápido no solo disminuye el riesgo de cáncer en general, sino que también está particularmente asociado con una disminución del 53% en el riesgo de cáncer de pulmón. Según creen los investigadores, parte de esta protección a una reducción en los niveles de inflamación y a un mejor metabolismo lipídico entre las personas que caminan más rápido.