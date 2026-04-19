El doctor Bueno explica por qué estamos siempre estresados: "Es como si en un coche tuviéramos el freno y el acelerador pisados a la vez"

Algo tan sencillo como tomarte tus pausas en pleno estrés puede evitar la ansiedad y tener que recurrir a farmacología.

El estrés se ha convertido en una constante en la vida cotidiana, y cada vez más expertos intentan explicar por qué parece imposible desconectar. El médico Doctor Bueno ha explicado en Cadena Ser cómo funciona nuestro propio cuerpo para entender este fenómeno: el problema no es solo el ritmo de vida, sino cómo reaccionamos a él.

Durante su intervención en el programa El Faro, el especialista explicó que el organismo humano está diseñado para alternar entre dos sistemas: uno que activa y otro que relaja. El equilibrio entre ambos es clave para la salud.

“El sistema simpático está pensado para todo lo contrario y, además, lo está para funcionar diez minutos”, señaló. Este mecanismo es el que se activa en situaciones de peligro, generando adrenalina y preparando al cuerpo para reaccionar. Sin embargo, el problema llega cuando ese estado se prolonga más de lo necesario.

Según el doctor, hoy ocurre justo eso: “Vivimos con un sistema diseñado para diez minutos activado todo el día”. Es decir, el cuerpo permanece en alerta constante, como si siempre hubiera una amenaza, aunque en realidad se trate de correos, prisas o notificaciones.

Para explicarlo de forma sencilla, utiliza una metáfora muy gráfica: es “como si en un coche tuviéramos el freno y el acelerador pisados a la vez”. El sistema que debería relajarnos —el parasimpático— no puede actuar con normalidad, porque el cuerpo no deja de estar en tensión.

Las consecuencias son cada vez más visibles. Problemas de sueño, malas digestiones o dolores de cabeza aparecen sin causas evidentes. Y no es casualidad: el organismo no tiene tiempo para reparar y recuperar el equilibrio.

Este fenómeno coincide con un aumento generalizado de los problemas de salud relacionados con el estrés en España en los últimos años. La presión constante, tanto laboral como personal, está dejando huella en el bienestar físico y mental de la población.

Ante esta situación, el experto propone medidas sencillas pero efectivas para bajar el nivel de activación. Entre ellas, practicar técnicas como el mindfulness o el yoga, hacer más ejercicio físico y, sobre todo, reducir el tiempo frente a pantallas.

Pero también lanza un mensaje más profundo: no todo debe estar bajo control constante. “No todo tiene que ser en un razonamiento perfecto y absoluto”, recordó, defendiendo la necesidad de bajar el ritmo y priorizar lo realmente importante.