Ucrania desarrolla su propia versión del Kinzhal ruso: el misil FP-9 con alcance de 850 km y ojiva de 800 kg podría cambiar el equilibrio aéreo en la guerra

El Storm Shadow es un misil de crucero de largo alcance lanzado desde el aire y de baja detectabilidad.

Ucrania trabaja en una nueva arma que puede alterar el equilibrio militar frente a Rusia. Se trata del misil FP-9, un proyectil balístico que, si evoluciona a versión aérea, podría convertirse en la respuesta ucraniana al temido Kinzhal ruso. Con un alcance estimado de hasta 850 kilómetros y una ojiva de 800 kilos, este desarrollo permitiría a Kiev golpear objetivos estratégicos mucho más allá del frente actual.

El proyecto está liderado por la empresa ucraniana Fire Point, cuyo ingeniero jefe, Denys Shtilerman, ha confirmado que el misil podría dar el salto de plataforma terrestre a aérea. Ese cambio no es menor: lanzar un misil desde un avión aumenta su alcance en cientos de kilómetros y multiplica su capacidad de penetración.

Qué es el FP-9 y por qué preocupa a Rusia



El FP-9 es una evolución del misil táctico FP-7, ya en fase de pruebas, que tiene un alcance de unos 200 km y una ojiva de 150 kg. La nueva versión multiplica esas cifras y se sitúa en otra categoría.

Si llega a convertirse en un misil lanzado desde el aire, Ucrania entraría en un club muy reducido. Solo países con gran capacidad militar, como Rusia o Israel, disponen de este tipo de armamento.

La clave está en su combinación de alcance, potencia y velocidad. Aunque no se han confirmado cifras exactas de velocidad, este tipo de misiles suele operar a velocidades muy altas, lo que los convierte en objetivos extremadamente difíciles de interceptar.

El precedente ruso: el misil Kinzhal



El desarrollo ucraniano responde directamente al uso por parte de Rusia del Kinzhal, uno de los misiles más avanzados de su arsenal.

El Kinzhal, lanzado desde cazas como el MiG-31, puede alcanzar velocidades superiores a Mach 5, lo que complica enormemente su interceptación. Incluso sistemas avanzados como los Patriot suministrados a Ucrania han tenido dificultades para neutralizarlo en algunos ataques.

Rusia ha utilizado este misil en bombardeos contra infraestructuras críticas ucranianas, incluyendo centrales eléctricas y objetivos estratégicos, aumentando la presión sobre las defensas aéreas de Kiev.

Un cambio estratégico en la guerra



La posible llegada del FP-9 en versión aérea tendría implicaciones claras. Ucrania podría ampliar el radio de ataque sobre territorio controlado por Rusia, incluyendo bases aéreas, refinerías o centros logísticos clave.

Además, este tipo de armamento tiene un efecto disuasorio importante. No solo por su capacidad destructiva, sino por su dificultad de interceptación.

Hasta ahora, Ucrania ha intentado contrarrestar los ataques rusos combinando sistemas de defensa aérea con guerra electrónica, tratando de desviar o interferir en los misiles enemigos. El desarrollo del FP-9 apunta a un cambio de enfoque: no solo defenderse, sino igualar la capacidad ofensiva del adversario.

Pruebas inminentes



Según lo previsto por Fire Point, las primeras pruebas del FP-9 podrían comenzar este mismo verano. Será el momento clave para comprobar si el proyecto cumple las expectativas técnicas.

Si lo hace, Ucrania podría dar un salto cualitativo en su capacidad militar aérea. Y con ello, añadir una nueva variable a un conflicto donde la tecnología, cada vez más, marca la diferencia.