Aviso a turistas en Turquía: hasta 5.000 euros de multa por llevar tabaco en el equipaje desde 2040

El gobierno turco pretende que su país se convierta en una nación completamente libre de humo para el 2040.

Según los datos de la agencia turca Anadolu, actualmente hay entre 18 y 19 millones de fumadores en el país. A nivel global, las cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) asustan: el consumo de tabaco causa más de siete millones de muertes al año en todo el mundo, incluyendo a cerca de 1,6 millones de personas que estuvieron expuestas al humo de forma pasiva.

Estos datos preocupan sobremanera al Ejecutivo turco. Por este motivo, el partido político en el poder (AKP) se ha marcado un objetivo tan ambicioso como radical: convertir todo el territorio nacional en un espacio 100% libre de humo para el año 2040, alineándose con las vigentes pretensiones de la Unión Europea.

Esto significa que, dentro de 14 años, la idea es que la producción, venta e importación de cualquier producto tabaquero queden absolutamente prohibidas en Turquía. Para lograrlo, el Gobierno contempla introducir restricciones graduales y severas, tal y como ha desvelado recientemente el diario alemán Focus.

Se prohibirá fumar en lugares públicos

La hoja de ruta pretende prohibir drásticamente el consumo de cigarillos en espacios públicos como playas, parques infantiles e instalaciones deportivas. Además, los establecimientos de ocio, tales como bares y restaurantes, tendrán que cumplir con unas estrictas normativas.

Saltarse esta prohibición total no saldrá precisamente barato. Las infracciones para los negocios pueden acarrear multas astronómicas que oscilarán entre los 20.000 y los 200.000 euros. Por si fuera poco, los locales infractores podrán enfrentarse a la retirada definitiva de sus licencias o, directamente, a la clausura del establecimiento.

Los turistas no se eximirán de esta ley

Con la intención de cumplir su meta al milímetro, el Ejecutivo tiene clarísimo que no hará excepciones con los visitantes extranjeros. A partir del 1 de enero de 2040, cualquier individuo que ingrese al país será multado si se comprueba que compra o introduce productos de tabaco en su equipaje, independientemente de su nacionalidad. Las multas administrativas para los turistas que infrinjan la ley rondarán 5 000 euros.

Cabe recordar que “producto de tabaco” abarca una serie de productos que van más allá del cigarillo tradicional. También se prohíben los cigarrillos electrónicos, los vaporizadores, las pipas de agua y los productos de tabaco calentado.

Hasta la fecha, se desconoce si este durísimo proyecto de ley logrará finalmente la luz verde definitiva. En caso de aprobarse, Turquía se coronaría, sin lugar a dudas, como uno de los países con las leyes antitabaco más estrictas e implacables de todo el planeta.