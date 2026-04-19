Los golden retriever comparten con los humanos genes que explican emociones y comportamientos como la ansiedad o la depresión, según un macroestudio científico

Una investigación reciente sugiere que los Golden Retriever comparten rasgos emocionales con los humanos. En el estudio, de la Universidad de Cambridge, consultada por 20 Minutos, se analizó el ADN de más de un millar de perros para entender por qué algunos son más nerviosos, sensibles o fáciles de adiestrar que otros.

Los resultados son interesantes. Tal y como recoge el medio de comunicación, el estudio muestra que varias de las regiones genéticas implicadas en estas diferencias también aparecen vinculadas en estudios humanos con aspectos como la ansiedad, la depresión o la inteligencia. Para investigar el origen biológico de las diferencias de temperamento, los científicos estudiaron el ADN de 1.343 golden retrievers adultos, con edades comprendidas entre los tres y los siete años.

Más allá de obtener muestras biológicas, los investigadores recopilaron información detallada sobre el comportamiento de cada perro. Para ello, utilizaron un cuestionario ampliamente empleado en etología canina, el C-BARQ (Canine Behavioral Assessment and Research Questionnaire). Este instrumento recoge la percepción de los cuidadores sobre 73 comportamientos distintos, que posteriormente se agrupan en diferentes rasgos de conducta.

Según recoge el diario, se analizaron los siguientes aspectos con el objetivo de construir un perfil conductual de cada animal y lo compararon con su información genética.

La agresividad hacia otros perros.

El miedo a personas desconocidas.

La sensibilidad al tacto.

La ansiedad por separación.

El nivel general de actividad.

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio surgió cuando los investigadores compararon sus resultados con bases de datos genéticas humanas: varios de los genes asociados a los perros están relacionados con rasgos psicológicos o cognitivos en personas. En total, doce de los genes detectados en perros se habían vinculado previamente a características humanas como la ansiedad, la depresión, la sensibilidad emocional o el rendimiento intelectual. Algunos de los ejemplos más claros:

El gen PTPN1 . En los perros estudiados, el gen apareció asociado a comportamientos de agresividad dirigidos a otros perros. En estudios humanos se ha relacionado con aspectos como la inteligencia, el rendimiento académico o ciertos trastornos depresivos.

. En los perros estudiados, el gen apareció asociado a comportamientos de agresividad dirigidos a otros perros. En estudios humanos se ha relacionado con aspectos como la inteligencia, el rendimiento académico o ciertos trastornos depresivos. El gen ROMO1 . En el estudio lo relacionan con la capacidad de aprendizaje de los perros. En humanos, la misma región genética se vincula a la inteligencia, la sensibilidad emocional y la tendencia a experimentar irritabilidad o cambios de humor.

. En el estudio lo relacionan con la capacidad de aprendizaje de los perros. En humanos, la misma región genética se vincula a la inteligencia, la sensibilidad emocional y la tendencia a experimentar irritabilidad o cambios de humor. El miedo y la sensibilidad también tienen base genética. Algunos de los genes de los perros analizados están relacionados con lo que los investigadores llaman "miedo no social", el temor a estímulos del entorno que no implican interacción con otros individuos (aspiradoras, autobuses, camines de la basura...). En los humanos, este tipo de miedo se relaciona con la sensibilidad emocional, la irritabilidad o la tendencia a experimentar ansiedad.

En conclusión, según publica el medio de comunicación, los autores del estudio consideran que estos hallazgos pueden ayudar a comprender mejor por qué algunos perros reaccionan de manera distinta ante situaciones similares. "Reconocer que ciertos comportamientos tienen una base biológica podría favorecer enfoques de adiestramiento y modificación de conducta más adaptados a cada individuo", termina.