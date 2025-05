El hombre de 60 años que desafía a la longevidad aparentando 20 revela sus pautas vitales para parecer siempre joven

La esperanza de vida es cada vez mayor en prácticamente todas las zonas del mundo debido a los avances médicos y científicos, así como las prácticas y hábitos saludables. Pero hay casos excepcionales en los que más allá de la longevidad, se aparentan muchos menos.

Es el caso del fotógrafo y modelo de Singapur Chuando Tan, de 59 años, muy popular como influencer en redes sociales, ya que su físico es prácticamente el de un joven de 20 años.

Para mantener su apariencia física, Tan ha revelado a través de sus redes sociales algunas de las pautas principales que sigue, siendo para él fruto de un 70% de los alimentos que consume y en un 30% de la actividad física.

Con respecto a su dieta, según recoge Il Corriere dello Sport, come 6 huevos duros con solo 2 yemas con un vaso de leche en el desayuno, al que a veces añade aguacate y bayas. A lo largo del día, come pollo con arroz, verduras a la parrilla y sopa de pescado. Aunque no bebé café ni té, asegura que sí que consume mucha agua y toma para cenar ensalada de verduras frescas. Para completar su rutina, toma un suplemento de vitamina C por sus beneficios antioxidantes. A pesar de lo férrea que puede parecer su dieta, toma también helado, que confiesa que es su debilidad, pero siempre en la primera mitad del día.

Sus rutinas de entrenamiento son de cuatro días en semana, en los que practica deporte de fuerza seguido de caminar rápido por la cinta como entrenamiento cardiovascular. Pero además asegura que nada una hora a diario cada noche.

A pesar de las críticas, según ha contado, no se somete a ningún tratamiento estético más allá de teñirse las canas. "Tengo la piel sensible, por eso solo uso dos productos al día: un gel limpiador facial y una crema hidratante", explica.

Para Tan es fundamental también tener una buena rutina de sueño, descansando las horas suficientes evitando trasnochar más allá de las 23h y madrugando a diario. "Vale la pena acostarse temprano. Si duermes lo suficiente, podrás hacer más durante el día que si trabajaras de noche", recomienda y añade que es fundamental comer cinco o seis horas antes de acostarse.