El fármaco 'made in Spain' que consigue un hito: reducir las recaídas de cáncer de mama

En nuestro país, cada año se diagnostican 35.000 nuevos casos de cáncer de mama, el 95% de ellos en una fase precoz de desarrollo. Y, aunque en las últimas décadas se ha conseguido aumentar la supervivencia, 6.500 mujeres fallecen por esta enfermedad.

Fue en los años 2000 cuando el abordaje de esta patología dio un importante salto hacia su curación y tratamiento: se definieron subtipos, comenzaron a aparecer los tratamientos hormonales, se empezaron a practicar cirugías más conservadoras... Se mejoró así la calidad de vida de las pacientes en tratamiento y se hizo posible, en muchos casos, la curación definitiva de la enfermedad.

Pero aún hay un dato con el que los oncólogos y las pacientes han de batallar: "El 40% recae a lo largo de los diez años siguientes a la finalización del tratamiento. Es una cifra inaceptable”, expone el doctor Miguel Martín, presidente del Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama y jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón.

Un gran avance 20 años después

Este lunes se ha presentado un nuevo fármaco que puede suponer un antes y un después en el abordaje curativo del cáncer de mama. Se trata de abemaciclib, el primer y único inhibidor de ciclinas para el tratamiento adyuvante del cáncer de mama con altos riesgos de recaída.

"La importancia de este nuevo fármaco —disponible en España—, radica en dos cuestiones: es el primer avance en 20 años para este grupo de pacientes y tanto en su descubrimiento inicial como en su desarrollo clínico, España ha tenido un protagonismo destacado", confirmaba Nabil Daoud, presidente de Lylly España, la empresa farmacéutica que ha desarrollado el medicamento.

"Se trata de una importante novedad en el ámbito del cáncer de mama, ya que el único avance que hemos tenido en el campo de la terapia coadyuvante de los tumores hormono-dependientes desde la llegada de los inhibidores de las aromatasas, que ocurrió hace ya más de 20 años", asegura el doctor Martín, que ha participado en los estudios preclínicos y clínicos que han permitido el desarrollo de abemaciclib.

Las pacientes que participaron en este estudio habían sido diagnosticadas de cáncer de mama HR+HER2- y presentaban un alto riesgo de recaída —determinado por 4 o más ganglios afectados o 3 ganglios y un tumor de gran tamaño o un estadio 3 de desarrollo—. Ellas habían seguido el tratamiento estándar de quimioterapia y hormonoterapia, y durante dos años, además, habían incorporado la abemaciclib diariamente, con dos tomas al día.

Los datos que arroja el estudio después de cuatro años de seguimiento son alentadores y concluyen que el inhibidor de ciclinas ha reducido hasta en un 33,6% el riesgo de recaída. "Y puesto que no hay ningún medicamento que no tenga efectos secundarios, lo importante es que no dejen secuelas. Este medicamento produce principalmente diarrea. Esto desaparece el día que se interrumpe el tratamiento, pero persiste el efecto positivo, como se ha podido comprobar en el estudio a lo largo de los cuatro años", explica el jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Gregorio Marañón.

La adherencia al tratamiento

El miedo precisamente a los efectos secundarios de los tratamientos es uno de los motivos fundamentales para el abandono de la medicación por parte de las pacientes. "Según algunos estudios, hasta el 40% abandona por el miedo a los efectos secundarios, por olvido o por la falta de comprensión de la pauta del tratamiento", advierte la doctora Mª Purificación Martínez, jefa del Servicio de Oncología Médica del Hospital de Basurto de Bilbao.

"Es muy importante ofrecer una correcta información y conocimiento del proceso a los pacientes para fomentar su participación en la toma de decisiones y que estas sean consensuadas", explica la doctora Martínez que cree que esto es fundamental para la adherencia a largo plazo. "Con la incorporación de este tratamiento a este abanico de herramientas confiamos en que cambiará su percepción ante la posible recaída ya que el nuevo fármaco será visto como una mayor posibilidad de curación", sostiene la especialista.