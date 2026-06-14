Inés Moreno, experta en traumatología: "La sensación de caerte cuando te estás quedando dormido existe porque tu cerebro cree que te estás muriendo"

Dormir parece una de las actividades más sencillas y naturales del ser humano, pero durante esas horas el cerebro sigue desarrollando procesos complejos que muchas veces generan fenómenos tan llamativos como la sensación de caer al vacío, caminar dormido o despertarse completamente aturdido pese a haber descansado ocho horas.

La especialista en traumatología Inés Moreno Sánchez explica que uno de los episodios más frecuentes es la conocida sacudida hipnótica, esa brusca sensación de caída que muchas personas experimentan justo cuando empiezan a quedarse dormidas.

El sobresalto que tiene una explicación evolutiva

Según la doctora, este fenómeno ocurre en el momento en que el cuerpo comienza a relajarse y la musculatura pierde tensión. Sin embargo, el cerebro más primitivo interpreta esa relajación como una posible caída y activa un mecanismo de alerta.

Mujer estirando los brazos después de despertarse Getty Images

"Tu cerebro cree que te estás muriendo", resume la especialista para explicar un reflejo que, según señala, tendría un origen evolutivo. Durante millones de años, los antepasados del ser humano descansaban en lugares elevados, como los árboles, donde una caída podía resultar mortal. Ese antiguo sistema de protección habría permanecido en nuestro organismo hasta la actualidad, provocando ese sobresalto repentino que muchas personas conocen.

El sonambulismo y el bruxismo

Otro de los trastornos del sueño que aborda la especialista es el sonambulismo. Aunque muchas veces se trata con humor, recuerda que puede convertirse en una situación peligrosa. Una persona sonámbula puede levantarse de la cama, bajar escaleras, salir de casa o incluso intentar realizar actividades complejas sin ser consciente de ello.

El problema, explica, es que durante estos episodios la parte del cerebro encargada del movimiento está activa, mientras que la conciencia todavía permanece en una fase profunda del sueño. Además, despertar bruscamente a un sonámbulo puede generar una gran desorientación. Durante unos instantes puede no reconocer el lugar donde se encuentra ni a las personas que tiene delante, reaccionando incluso de forma imprevisible por el desconcierto.

Mujer estirándose después de despertarse. Getty Images/iStockphoto

La doctora también pone el foco sobre el bruxismo, una alteración que muchas personas desconocen que padecen hasta que el dentista detecta el desgaste dental. Durante el sueño profundo, la mandíbula puede ejercer una presión muy elevada de forma completamente involuntaria. Esa fuerza continuada termina dañando progresivamente el esmalte y las piezas dentales, aunque quien la sufre normalmente no sea consciente de ello mientras duerme.

¿Por qué cuesta tanto levantarse aunque hayas dormido suficiente?

Una de las preguntas más habituales es por qué algunas personas se despiertan agotadas pese a haber dormido las horas recomendadas. La explicación, según la especialista, está relacionada con el momento del ciclo del sueño en el que suena la alarma.

El cerebro necesita entre 15 y 60 minutos para alcanzar su funcionamiento pleno después del despertar. Si la alarma interrumpe una fase de sueño profundo, aparece una sensación de aturdimiento conocida como inercia del sueño, que puede prolongarse durante bastante tiempo.