Ni ibuprofeno ni aspirina: un doctor revela la medicina más barata y pide a todos consumirla de inmediato

Confirmado: el mejor analgésico no se compra en farmacias y puede llegar a salirnos gratis. "Reconozcamos que el ejercicio es la medicina más barata y debe practicarse con confianza (...). El ejercicio no solo mejora el estado de ánimo y la resistencia a la insulina en el caso de los pacientes con diabetes, sino que también reduce el peso del paciente, en el caso de los pacientes con obesidad, y, por último, pero no menos importante, nos proporciona una sensación de bienestar y nos hace sentir bien", afirma la doctora Andra Balcangiu-Stroescu, especialista en nefrología, diabetes, nutrición y enfermedades metabólicas, al portal rumano stirileprotv.ro.

La experta anima a no abandonar el deporte ni durante las vacaciones. Y esto no quiere decir que también durante la Semana Santa hagamos la mochila para ir al gimnasio, pero sí podemos aprovechar para caminar, a un ritmo rápido, eso sí, e incluso para bailar, porque eso "también es una forma de movimiento".

Además, como durante las vacaciones son propicias las grandes comilonas, la doctora Balcangiu-Stroescu también tiene una especial recomendación para ello: "Lo ideal es hacer ejercicio en familia después de las comidas, después de comidas copiosas". En cuanto al tiempo que debemos dedicar al ejercicio, su recomendación es de 30 minutos al día y recuerda que "la recomendación de 150 minutos de actividad física a la semana debe ser determinada por cada persona para que distribuya los 150 minutos como desee".