Qué dice la ciencia sobre la relación entre paracetamol en el embarazo y autismo que la Administración Trump da por cierta

Lo adelantó Donald Trump el pasado domingo durante la celebración del funeral de Charlie Kirk y este lunes el periódico The Washington Post lo ha confirmado en exclusiva.

"Se espera que las autoridades sanitarias federales expresen su preocupación por el uso de acetaminofén —conocido aquí como paracetamol— en mujeres embarazadas, el ingrediente activo de Tylenol y uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial. Las autoridades han estado revisando investigaciones previas, incluyendo una revisión realizada en agosto por investigadores de Mount Sinai y Harvard, que sugiere una posible relación entre el uso de Tylenol en las primeras etapas del embarazo y un mayor riesgo de autismo en niños", relata el diario. Por eso, advierten a las mujeres embarazadas contra el uso de este medicamente en las primeras etapas.

Estas afirmaciones chocan directamente con la evidencia científica que lo reconoce como un medicamente seguro durante el embarazo, aunque siempre es conveniente la supervisión por parte del médico. La FDA, Food and Drug Administration, y la AEM, la Agencia Española del Medicamento, consideran este analgésico como seguro, aunque es crucial usar la dosis correcta y es importante consultar a un médico antes de tomarlo, como con cualquier medicamento.

Y aunque es cierto que algunos estudios realizados en lo últimos años han vinculado la administración de paracetamol con mayor número de casos de TEA, en 2024, un estudio sueco publicado en JAMA no encontró ninguna relación entre cetaminofén y este trastorno. "Los análisis no encontraron evidencia de un mayor riesgo de autismo TDAH o discapacidad intelectual asociado con el uso de acetaminofén, concluyo el estudio.

Este anunció coincidirá con la promoción la leucovorina, como "solución al autismo". Este fármaco se suele recetar para contrarrestar los efectos secundarios de algunos medicamentos y para tratar la deficiencia de vitamina B9, pero en ensayos hechos con niños con autismo su administración, asegura el departamento de Sanidad, ha mejorado su capacidad para hablar y comprender a los demás. "Los hallazgos sobre la leucovorina han resonado en la comunidad científica y provocado un renovado debate sobre las complejas causas del autismo, una condición que algunos expertos habían considerado recientemente predominantemente genética y, por lo tanto, en gran medida intratable", añade el medio estadounidense autor de la exclusiva.