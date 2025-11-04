Un estudio plantea dudas sobre el uso de la melatonina contra el insomnio y lo asocia con insuficiencia cardiaca

Es uno de los suplementos más demandados en la farmacia como aliado para tratar trastornos del sueño, como insomnio, problemas para dormir derivados del jet-lag o fase del sueño retrasada. En España, la cantidad máxima de melatonina autorizada como de libre dispensación, es decir, que podemos comprar nosotros mismos sin receta, es de 1,9 mg por toma y la administración en mayores dosis para ciertas condiciones médicas requiere receta y seguimiento médico.

Hasta ahora su consumo, en pastillas, gominolas o cápsulas, bajo estas condiciones era más o menos seguro pero un estudio de la Asociación Americana del Corazón ha advertido, sin ser concluyente, de que las personas que toman este compuesto durante al menos un año pueden ser más propensas a sufrir insuficiencia cardíaca, a ser hospitalizados por ello y a morir por otras causas.

El estudio, basado en el seguimiento durante cinco años de 130.000 adultos con insomnio que tomaban melatonina, no ha podido demostrar una relación causa efecto entre la ingesta de melatonina y los problemas de salud, pero plantea dudas sobre su seguridad. El estudio todavía no ha sido revisado por pares ni publicado en una revista científica, por lo que sus resultados son preliminares.

Sin embargo, los autores presentarán sus conclusiones en la reunión científica anual de la Asociación Americana del Corazón que se celebrará del 7 al 10 de noviembre en Nueva Orleans (Estados Unidos) porque, a su juicio, estos resultados demuestran que es necesario investigar el uso de la melatonina para evaluar su seguridad cardiovascular y sus posibles efectos adversos.

Sus autores han aclarado que se excluyó del análisis a las personas que habían sido diagnosticadas previamente con insuficiencia cardíaca o a las que se les habían recetado otros medicamentos para dormir. Entre los adultos con insomnio que habían tomado melatonina durante doce meses o más tenían aproximadamente un 90 % más de probabilidades de sufrir insuficiencia cardíaca en un periodo de cinco años en comparación con los que no.

"Los suplementos de melatonina se consideran generalmente una opción segura y 'natural' para mejorar el sueño, por lo que fue sorprendente observar un aumento tan constante y significativo de los problemas de salud graves, incluso después de equilibrar muchos otros factores de riesgo", señala Ekenedilichukwu Nnadi, autor principal del estudio y jefe de residentes de medicina interna en SUNY Downstate/Kings County Primary Care en Brooklyn, Nueva York. Sin embargo, aunque "no podemos demostrar una relación directa de causa efecto", los datos "plantean dudas sobre la seguridad de este suplemento tan utilizado", apunta Nnadi.

Según recoge EFE, el presidente de la Federación Española de Sociedades de Medicina del Sueño, Carlos Egea Santaolalla, cree que, aunque el estudio tiene claras limitaciones, sus hallazgos subrayan la necesidad de realizar un ensayo para aclarar la seguridad del complemento.

Y para el jefe del Servicio de Asesoría e Información del Medicamento en la Subdirección de Farmacia y Prestaciones del Servicio Navarro de Salud, Javier Garjón, es un estudio importante sobre los riesgos de un producto "que debería ser evaluado por las agencias reguladoras". "Desde luego, pone en cuestión la pretendida seguridad cardiovascular de la melatonina".