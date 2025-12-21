Máximo Gómez, neumólogo: "Estos gestos simples ayudan a reducir la transmisión de virus respiratorios, gripe incluida"

La variante K del virus de la gripe sigue colapsando los centros sanitarios en Europa. La temporada de gripe ha llegado, y la variante está mostrando una capacidad de trasmisión superior debido a que nuestro sistema inmunológico no la reconoce adecuadamente. Así lo explica el doctor Máximo Gómez, jefe del servicio de neumología de varios hospitales de la Comunidad de Madrid, en declaraciones al diario catalán Segre.

Según los datos consultados por el medio de comunicación, en apenas unas semanas, los contagios han experimentado un incremento del 40% en todo el territorio español, superando significativamente a las cifras registradas en 2024.

"La rápida expansión de estos virus se debe a su alta capacidad de contagio, que incluso puede producirse antes de que aparezcan los síntomas", explica el doctor Gómez en su conversación con el periódico. Asimismo, apunta que "las condiciones invernales" favorecen la trasmisión de los patógenos respiratorios: "Con temperaturas bajas, menos ventilación y la acumulación de personas en los interiores, en entornos laborales y educativos o en los transportes públicos".

Medidas de prevención

Gómez señala algunas medidas de prevención a tener en cuenta. "Aunque no exista obligación formal, es fundamental mantener hábitos como ventilar los espacios, lavarse las manos con frecuencia o usar mascarilla en determinadas situaciones". Según él, estos simples gestos pueden reducir la trasmisión de los virus respiratorios. La mascarilla, dice, protege tanto a la persona que la lleva, como a los que tiene a su alrededor.

"Se trata de medidas sencillas, pero muy eficaces: ayudan a reducir infecciones, evitar picos de contagio y proteger al sistema sanitario", asegura el profesional sanitario. "No se trata de imponer su uso de manera generalizada, sino de emplearla en momentos de mayor riesgo, como transporte público, reuniones con personas mayores o cuando se presentan síntomas respiratorios", detalla en su entrevista con el medio de comunicación.

En este punto muchos se preguntan cuando es el momento de acudir a los servicios de emergencia. Los expertos consultados por Segre, recomiendan en este sentido acudir al hospital cuando la fiebre persista por más de 72 horas, exista dificultad para respirar o dolor en el pecho, así como si los síntomas continúan o empeoran con el paso de los días.