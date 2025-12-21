Un avión de carga de Rusia se parte en dos y apuntan a que es un indicio claro de la mala situación de su industria

El pasado domingo 14 de diciembre un avión de carga pesada ruso, A-22, se desplomó en dos accidentándose gravemente cerca de la base aérea de Ivanovo, a 250 kilómetros al oeste de Moscú. Rusia ha perdido alrededor de 170 aviones en combate desde febrero de 2022. Eso representa el 10% de la flota de antes de la guerra, según ha informado Euromaidan.

Un problema evidente

Dicho medio asegura que fuerza aérea rusa (VKS), está atravesando un panorama complicado, ya que sus aviones se están desgastando con mayor rapidez de la que sus fabricantes pueden operar, esta situación surge a la confrontación rusa ucraniana que ya está próxima a cumplir 10 años.

Cabe recordar que la guerra inicio en febrero del 2014, no obstante, las tensiones han aumentado significativamente desde febrero del 2022, cuando Rusia decido invadir Ucrania.

El mismo medio explica que a pesar de las adversidades presentadas para los rusos, su fuerza aérea, en la actualidad, sigue siendo ampliamente superior a la ucraniana, porque cuenta con bombarderos pesados y cazas furtivos, facultades que los ucranianos carecen.

Lo anterior no interfiere con el hecho de que “la fuerza aérea rusa se reducirá porque muchos de sus aproximadamente 1.700 aviones de ala fija simplemente se desgastarán por el uso excesivo en la guerra en general.

"No me sorprendería que, cuando termine la guerra en Ucrania, entre las pérdidas en combate, el desgaste y el envejecimiento de su ya vieja flota de aviones, la VKS pudiera acabar teniendo una flota de aviones de combate un 40% inferior a la que tenía antes de la guerra", asegura el analista checo Jakub Janovsky, en Euromaidan.

El problema trasciende el ámbito militar porque, según el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania, las aerolíneas rusas podrían perder casi el 30% de sus aviones para 2030, ya que las sanciones afectan severamente al sector de la aviación.