Un directivo de 27 años, de Italia a Brasil: "Son 75.000 euros brutos anuales, más un número creciente de acciones de la empresa"

Amazon cuenta con miles de trabajadores por todo el mundo, repartidos en decenas de países.

La globalización provoca también una movilidad laboral y empresarial cada vez más intensa. Muchos trabajadores buscan una mejor vida, con mayores sueldos y mejores condiciones laborales, además de conciliación familiar. Es el caso de este directivo italiano de 27 años, que hizo las maletas en Italia rumbo a Brasil y que ahora disfruta de un sueldo de 75.000 euros brutos anuales.

El joven ha construido una carrera fuera de su país, sabedor de que los contratos internacionales pueden reportar sueldos cercanos a los 100.000 euros al año.

Tras licenciarse en Economía por la Universidad de Padua y pasar por Suiza y Luxemburgo, hoy trabaja en Brasil, donde participa en la expansión logística de Amazon en Sudamérica. Su historia resume la de más de 800.000 jóvenes italianos que en la última década han desarrollado su trayectoria profesional en el extranjero.

"Me gustaría darle otra oportunidad a mi país, pero todavía hay tiempo", admite en su entrevista en diario italiano Il Corriere. De momento, su presente está en São Paulo, una de las grandes capitales económicas del continente.

De Padua al extranjero: en busca de la proyección

Todo comenzó como tantos otros estudiantes: con una beca Erasmus. Realizó un intercambio en Finlandia, una experiencia que le abrió la puerta a una forma distinta de entender la universidad.

"Quería seguir estudiando en una institución muy reconocida. Pensé en la Universidad Bocconi, en Milán, pero finalmente opté por la Universidad de St. Gallen", explica. Allí encontró un sistema académico muy distinto al italiano, mucho más orientado a la práctica y al trabajo en equipo.

En ese entorno, alternar estudios y prácticas en empresas no se considera un retraso, sino una ventaja. "Durante las prácticas, incluso se suspenden las clases universitarias. Esa experiencia laboral se valora como parte de la formación", subraya.

El salto profesional: de Luxemburgo a Brasil

Su sino parecía ya el de trotamundos profesional, pero antes del salto al otro lado del Atlántico quedaba otra "parada" europea. Tras finalizar sus estudios, llegó el primer contrato relevante. "Me llamaron desde la sede de Amazon en Luxemburgo. Empecé con unas prácticas y luego me ofrecieron un puesto fijo". Allí pasó tres años, hasta que surgió una nueva oportunidad: Brasil.

Hoy trabaja como gerente de programas en Amazon. Su función está ligada al crecimiento de la compañía en Sudamérica. "Estamos desarrollando la red de almacenes y tiendas. Mi trabajo consiste en coordinar la apertura de nuevos centros, la logística, el flujo de mercancías y la relación con comercios más pequeños", explica.

Salario, acciones y condiciones laborales

Dar un salto tan grande sin duda debe de tener buenas razones, aparte del atractivo del país carioca. Pero siempre la primera pregunta es inevitable: el sueldo. A los 75.000 euros hay que sumar "un número creciente de acciones de la empresa, un sistema pensado para incentivar la permanencia de los jóvenes empleados", detalla. Gracias a ese paquete de acciones, la remuneración total puede alcanzar los 100.000 euros.

Eso sí, hay un hándicap fiscal: el contrato se rige por la legislación de Luxemburgo, donde la fiscalidad supera ligeramente el 30%. Aun así, el balance es positivo, no solo por el dinero. "Desde el primer momento me sentí en un entorno estimulante", afirma.

Una cultura empresarial que nada tiene que ver con Italia

Para este joven directivo, la clave no es solo económica. "Los responsables no eran agresivos. Nos animaban a hacer preguntas y a asumir responsabilidades desde el principio". La idea, dice, es que los recién llegados aportan una mirada nueva y deben tener margen para crecer.

La comparación con su experiencia en Italia es muy reveladora: "En Padua trabajé en una pequeña empresa, típica del tejido italiano, con siete u ocho empleados. Allí el dueño lo decide todo y los jóvenes no tienen autonomía. A veces, incluso te piden que lleves el café", recuerda.

Aun así, no descarta regresar algún día a su país: "Lo estoy considerando, también por mi vida personal". Pero, de momento, su carrera sigue creciendo a miles de kilómetros de Padua, en una multinacional que no ha puesto límites a su edad.