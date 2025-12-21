Lucía, joven independizada en Barcelona: "Pago 935 euros de alquiler, igual os parece caro pero es lo más barato que he encontrado"

"Un chollo que me ha caído del cielo". Así es como Lucía, una joven catalana, califica el piso en el que vive sola en Barcelona. En una publicación en su perfil de TikTok, donde acumula 300.000 seguidores, y recogida por el diario El Español, la joven desglosa sus gastos mensuales. Solo en el alquiler: 935 euros. Eso sí: vive sola.

"Vivo en un piso, no en una habitación. Es decir, tengo un piso para mí sola. Pero es pequeño. Pago 935 euros solo de alquiler. Si no vivís en Barcelona, igual os parece caro, pero es lo más barato que he encontrado", relata en su publicación, que ha alcanzado 32.000 Me Gusta.

Para ella, "es un chollo que me ha caído del cielo. Le agradezco a Dios todos los días". "En ese precio entra el alquiler y una tasa de la comunidad", explica.

"Tenemos agua, gas y luz. Es complicado calcularlo porque creo que la luz me la cobran cada mes, el gas cada dos y el agua cada tres. Creo que, de media, pago unos 30 o 35 euros. No está mal, pero podría ser menos", relata sobre uno de los gastos clave. "De Wifi pago 10 euros al mes", añade.

En cuanto a la comida, la protagonista asegura que gasta unos 150 o 200 euros al mes. "No sé si os parece mucho o poco. Es lo básico de una alimentación saludable. Podría comer peor y gastar menos". "En cuanto a comer fuera, contando cafés e ir a tomar algo, no lo cuento. Más o menos son unos 20 o 25 euros", comenta Lucía.

"Tengo coche, pero lo tengo parado porque en Barcelona no vale la pena. Gastas más en gasolina y tardas más en llegar que en transporte público. Pago el abono transporte de Barcelona que cuesta 44 euros cada tres meses. Serían unos 14,66 al mes", afirma la joven. Además, cuenta que es autónoma y paga la cuota reducida, que le supone un gasto de 80 euros al mes.

Al psicólogo, eso sí, no llega. Se lo paga su madre: "Me dijo 'o vas, o vas'. Se lo agradezco mucho, porque creo que es una de las cosas más caras y más necesarias. Espero poder pagármelo yo pronto".