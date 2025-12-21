María Guardiola va a votar a un colegio de Cáceres, se intenta colar y la escena parece digna de 'The Office'

La candidata del PP en las elecciones de Extremadura, María Guardiola, ha empezado el domingo de una forma bastante llamativa. Ha ejercido su derecho a voto alrededor de las 12 de la mañana en un colegio de Cáceres, pero la anécdota se ha vivido justo antes de que votara.

Tal y como se ha visto en la señal del Canal 24 Horas de RTVE, Guardiola ha entrado por la puerta, mientras los medios de comunicación esperaban en el interior a que ella depositara su voto.

Varias personas habían entregado su documentación para votar y estaban esperando a poder depositar su papeleta, pero todo parecía paralizado ante la llegada de la candidata del PP.

Pero lo llamativo ha sido que María Guardiola ha ido directa a la mesa electoral, saltándose la cola. Con un "buenos días", ha saludado a los componentes de la mesa y cuando ya tenía el sobre en la mano para depositarlo, un miembro de la mesa le ha dado su documentación a una mujer que llevaba un rato esperando para votar.

Ha sido en ese momento cuando María Guardiola se ha dado cuenta al momento de que se había colado delante de varias personas. A la mujer que estaba en primer lugar, le ha pedido perdón. "Perdona. No te he visto", le ha dicho, además de darle dos besos antes de que soltara una carcajada.

En ese momento, la candidata del PP ha decidido saludar a los componentes de la cola y esperar su turno como los demás. Después de que votaran todos, ya ha llegado el turno de María Guardiola. Ha ejercido su derecho a voto con normalidad, dejando la gran anécdota de la jornada electoral en Extremadura. En una escena que parecía digna de The Office. Ya sabemos cómo ha empezado la jornada, sólo queda saber cómo la terminará.