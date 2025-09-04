Un médico lanza este aviso a quienes toman magnesio y recomienda cuál es la mejor manera de hacerlo

Los suplementos de magnesio están a la orden del día. Hay quien lo toma para intentar mejorar su sueño, otros para complementar su entrenamiento. Todo sea lo dicho, otras personas también por moda o por su cuenta y riesgo, sin tener en cuenta que hay de diversos tipos y que, incluso, pueden interferir con ciertas medicaciones.

"Tienes que tener cuidado si además tomas otros fármacos o algunos alimentos", recalca en su cuenta de Instagram el cardiólogo José Abellán, conocido en redes como @doctorabellan.

Por un lado, advierte acerca de que el magnesio puede reducir la absorción de fármacos para el hipotiroidismo como la levotiroxina. "Esto puede desestabilizar tu función tiroidea", avisa el especialista.

Para evitar esta interacción, recomienda separar su toma "al menos cuatro horas".

También puede haberlas con algunos antibióticos. Con ellos puede ocurrir lo mismo, que el magnesio disminuya su absorción. En este caso, habría que dejar tres horas entre la toma del suplemento y del medicamento.

También hay que tener ojo con los fármacos que tengan un objetivo diurético y ciertos alimentos muy comunes que sean ricos en calcio, como es el caso de los lácteos. "El calcio y el magnesio compiten en su absorción", puntualiza Abellán. De nuevo aquí la solución es sencilla: espaciar su ingesta.

El doctor da un tip extra para las personas que lleven un tiempo tomando un protector gástrico, como puede ser el omeprazol, puesto que puede implicar un déficit de magnesio. "Si te sientes cansado, con calambres, con fatiga, díselo a tu médico", recomienda.

Para Abellán, "el mejor magnesio es el que viene en forma de citrato o bisciglinato" y como recomienda tomarlo es alrededor de una hora y media antes de dormir y con agua "para mejorar su absorción y digestión".