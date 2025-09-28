Un encuentro de película: Meryl Streep y Anna Wintour protagonizan un cara a cara histórico en un desfile de Dolce & Gabbana

Un encuentro de película. Meryl Streep ha resucitado a su mítico papel en El diablo viste de Prada, Miranda Priestly, protagonizando un encuentro que quedará marcado en la memoria colectiva. La oscarizada actriz se ha colado a un desfile de Dolce & Gabbana en Milán, y bajo el ruido incesante de aplausos y vítores, ha protagonizado un cara a cara con la jefaza de la Vogue USA, Anna Wintour.

Los actores se encuentran inmersos en el rodaje de la segunda entrega de la emblemática película, y aunque no se haya confirmado, y tal como publica El País, seguramente se incluirán estas escenas. Un vídeo compartido por la edición estadounidense de Vogue en redes sociales las retrata a ambas sonriendo y divertidas. Hace solo unos días Wintour habló sobre la película, por primera vez en casi 20 años, y dijo, en el podcast The New Yorker Radio Hour, que le parecía "una representación justa".

Otro de los clips que ha compartido la revista estadounidense, muestra como, tanto la actriz como la jefaza se envuelven en un emotivo abrazo en lo que parece una boutique de moda. En la imagen se pueden ver a otros personajes de la eterna película como Simone Ashley, nueva incorporación; y Stanley Tucci.

El encuentro se ha hecho rápidamente viral en redes sociales. Muchos de los fans del popular filme se han animado a comentarlo. "¡¡¡Está pasando!!! Anna Wintour y Miranda Priestly, juntas en un mismo universo", anunciaba, claramente emocionado, uno de los fans. Sólo en Instagram, la publicación de la revista Vogue estadounidense ha alcanzado los 891.000 Me Gusta.

Los usuarios de la red social X (antes Twitter) han calificado el episodio como "cine". "Meryl Streep como Miranda Priestly en el desfile de Dolce & Gabbana con Anna Wintour en frente es cine", asegura una internauta. "Han sido amigas desde hace décadas", broma otra. "No es ninguna sombra, pero Miranda se come a Anna con este look, cariño".