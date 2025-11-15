Un joven relata su sistema para limpiar las persianas por fuera en un piso sin balcón

La creatividad doméstica volvió a encontrar su escaparate en la ‘Hora de los Fósforos’. Este miércoles, Alberto Herrera abrió los micrófonos a los oyentes en COPE para compartir inventos caseros capaces de facilitar la vida cotidiana. Lo que nadie esperaba era la complejidad —y, en algunos casos, la brillantez— de varias de las propuestas. Entre todas ellas, una destacó especialmente: el sistema ideado por David para limpiar persianas exteriores sin necesidad de balcón.

David contó que la idea surgió tras observar a una mujer en Galicia intentando limpiar la persiana desde una valla, sin ningún tipo de seguridad. Él mismo había probado un limpiador magnético que acabó cayendo al vacío.

De ese momento nació un dispositivo sencillo pero ingenioso: un soporte que se instala sobre el cajón exterior de la persiana y sostiene un rodillo con esponja. El mecanismo incluye un pequeño canalón de recogida y funciona sin esfuerzo: bastan unas pasadas subiendo y bajando la persiana para que el roce limpie las lamas.

“Es un producto que no se estropea, aunque la esponja con el tiempo habrá que sustituirla”, asegura. Con la patente registrada y un prototipo funcional en casa, David busca ahora a alguien dispuesto a fabricarlo: “Si a alguien le parece interesante, podemos llegar a un acuerdo incluso del 50-50”.

El programa reunió también otras propuestas igual de creativas



Calefacción turbo: Miguel Ángel, antiguo fontanero, ha construido un sistema para acelerar el calentamiento de una habitación mediante ventiladores de ordenador colocados discretamente en una canaleta junto al radiador. El invento se activa automáticamente cuando el radiador alcanza cierta temperatura y puede controlarse desde el móvil gracias a enchufes WiFi.

Pescar ropa del tendero: Sabela compartió una solución tan sencilla como efectiva para recuperar prendas caídas al patio interior: un carrete de pesca, hilo resistente y un anzuelo. “En vez de pescar peces, pesco bragas”, bromeó entre risas.

Sabela compartió una solución tan sencilla como efectiva para recuperar prendas caídas al patio interior: un carrete de pesca, hilo resistente y un anzuelo. “En vez de pescar peces, pesco bragas”, bromeó entre risas. Ganadería sostenible : Eduardo ha desarrollado un sistema que captura los gases de los excrementos animales para transformarlos en combustible. Su idea, ya patentada, permite reducir emisiones y obtener energía aprovechable para la explotación.

: Eduardo ha desarrollado un sistema que captura los gases de los excrementos animales para transformarlos en combustible. Su idea, ya patentada, permite reducir emisiones y obtener energía aprovechable para la explotación. Colchones que no caducan: Javier presentó un colchón renovable con cremallera, que permite sustituir capas internas y regular la firmeza sin necesidad de desechar toda la pieza. La propuesta está orientada tanto al consumidor doméstico como a hoteles.

Javier presentó un colchón renovable con cremallera, que permite sustituir capas internas y regular la firmeza sin necesidad de desechar toda la pieza. La propuesta está orientada tanto al consumidor doméstico como a hoteles. La tapa de yogur que no se pierde: Otro Miguel Ángel ha diseñado un envase cuya tapa queda unida por una esquina, evitando que se desprenda y acabe sin reciclar. Una solución simple a un problema cotidiano y medioambiental.