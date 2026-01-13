Una ingente fortuna, fastuosas mansiones y polémicos negocios: el patrimonio de Julio Iglesias 

Este martes ha amanecido con la denuncia por parte de dos extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias en Bahamas y Punta Cana en la que relataban a eldiario.es y a Univisión una serie de agresiones sexuales y vejaciones por parte del artista.

Ambas mujeres, una de ellas trabajadora del servicio doméstico y otra fisioterapeuta, han denunciado tocamientos, insultos y un ambiente de acoso continuo en las residencias del cantante sucedidos en el año 2021 cuando la más joven tenía 22 años e Iglesias 77 años.

Además de las presuntas violaciones y abusos que recogen en las denuncias, ambas extrabajadoras califican el ambiente de trabajo en las casas de Julio Iglesias como de "control, acoso y terror" ya que el artista les controlaba el teléfono móvil, lo que comían e incluso se les sometía a un control ginecológico y de enfermedades de transmisión sexual.

En el reportaje publicado por eldiario.es ambas dejan claro el "poder" y el sometimiento al que las tenía sometida, también por parte de sus superiores jerárquicamente inmediatas, muestra de una figura considerada por muchos como uno de los cantantes españoles más exitosos de todos los tiempos.

De ahí que, muestra de su poder durante sus más de cincuenta años de profesión haya amasado una fortuna abrumadora, multitud de inmuebles —entre ellos, los dos donde se han denunciado los abusos—, haya diversificado sus negocios y no haya estado exento de polémicas fiscales.

De su éxito como único artista español en la lista Forbes a los polémicos ingresos por su vínculo con Zaplana

La edición del listado de la lista Forbes el pasado mes de noviembre ubicaba a Julio Iglesias en el puesto 81º de las 100 mayores fortunas de España, siendo el único artista incluido. La fortuna del artista de temas como Hey ascendía según la revista a 630 millones de euros este 2025, incluyendo sus propiedades y su diversificación en distintos negocios. Eso sí, habría perdido 120 millones de euros respecto a 2024.

A estos negocios, se suman los ingresos por derechos de autor o royalties que mantiene el artista con su amplio catálogo musical de los que ha vendido más de 300 millones de discos. Aunque no ha vendido su catálogo como sí ha hecho su hijo Enrique, que lo hizo por más de 100 millones de dólares, o José Luis Perales, sus canciones siguen ingresando millones de euros anualmente.

No obstante, la gestión de su dinero así como sus acaudaladas fuentes de ingresos no han estado exentas de polémicas. Basta con recordar su vínculo con Eduardo Zaplana para que Iglesias fuera el símbolo de la Comunitat Valenciana, a nivel nacional e internacional. El mismo artista cuyo único vínculo con esta comunidad autónoma fue ganar el Festival de Benidorm en 1968.

Julio Iglesias en el Festival de Benidorm en 1968 cantando 'La vida sigue igual'. RTVE

Iglesias firmó con el extinto Instituto Valenciano de Exportación (IVEX) un contrato en 1998 que, públicamente sellaba un acuerdo de 375 millones de pesetas, y que tendría como fin promocionar la marca Land of Valencia.

Sin embargo, una investigación de la Audiencia Provincial abierta en 2005 apuntaba que el cantante se embolsaría cerca de mil millones de pesetas, concretamente 990 millones, que serían distribuidos en distintos paraísos fiscales. Iglesias negó la recepción de estos pagos y finalmente la causa fue archivada en 2022 por prescripción de los delitos.

Según se publicó en 2021 en los Pandora Papers, Iglesias cuenta con un entramado societario en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes con más de 20 sociedades bajo la gestión del bufete Trident Trust con las que habría adquirido numerosas propiedades e inmuebles. El que fuera su manager, Alfredo Fraile, habló abiertamente en 2017 del entramado de sociedades offshore que había montado junto a Iglesias en una entrevista con El Confidencial y que se vio reflejado en los Papeles de Panamá con la titularidad de una sociedad en la Isla de Aruba en 1979.

“Ganábamos un dinero en México, por ejemplo, y pagábamos los impuestos en México. Llegábamos a España y teníamos que pagar otra vez los impuestos. Nos quedaba a veces menos del 40% de lo que habíamos ganado”, justificó entonces Fraile.

El artista, por su parte, ha negado cualquier evasión de impuestos y ha asegurado que “paga impuestos donde trabaja” y que no reside en España para tributar en nuestro país.

Fastuosas casas en Punta Cana, Marbella, Bahamas y Miami

Gracias a su carrera como súperventas, el cantante ha invertido gran parte de su ingente fortuna en el sector inmobiliario, con exclusivas mansiones en los dos lados del Atlántico:

En el caso de la casa de Punta Cana , Iglesias comenzó a construirla en 1997 en un proceso que se prolongó durante cuatro años. Según ¡Hola! , la propiedad está formada por varios bungalós, entre los que se encuentra una casa de dos plantas donde están los dormitorios y una zona de juegos que se trajo expresamente desde Bali para la residencia del artista y su familia. Este complejo es prácticamente un búnker ya que la extensa vegetación hace que sea invisible desde cualquier ángulo.

, Iglesias comenzó a construirla en 1997 en un proceso que se prolongó durante cuatro años. Según , la propiedad está formada por varios bungalós, entre los que se encuentra una casa de dos plantas donde están los dormitorios y una zona de juegos que se trajo expresamente desde Bali para la residencia del artista y su familia. Este complejo es prácticamente un búnker ya que la extensa vegetación hace que sea invisible desde cualquier ángulo. Actualmente el cantante pasa la mayor parte del tiempo en su propiedad de Bahamas , situada en una isla privada alrededor de Nassau. La casa tiene puerto y helipuerto propios y de hecho Iglesias suele desplazarse en avión privado hasta Miami, a menos de una hora.

, situada en una isla privada alrededor de Nassau. La casa tiene puerto y helipuerto propios y de hecho Iglesias suele desplazarse en avión privado hasta Miami, a menos de una hora. En Florida el cantante tiene una mansión en Indian Creek, considera por muchos la urbanización más exclusiva del mundo en la que hay poco más de 30 propiedades, entre ellas una en la que vive Ivanka Trump con su familia. Iglesias adquirió su casa en los ochenta y desde entonces disfruta de su embarcadero privado o del privilegiado club de golf de la urbanización.

La mansión de Julio Iglesias en Indian Creek Gamma-Rapho via Getty Images

Además, Julio Iglesias también cuenta con una finca de más de 450 hectáreas en Ojén, a menos de diez kilómetros de Marbella, conocida como Cuatro Lunas. En la propiedad no falta de nada: además del edificio principal con terrazas con vistas al mar, también hay piscina, un helipuerto, casas de invitados y hasta un estudio de grabación.

Sus inversiones: de una marca de cosméticos a unas bodegas

El artista ha sabido diversificar su patrimonio invirtiendo en negocios de diferentes categorías. En 2000, Julio Iglesias fue uno de los primeros inversores de las Bodegas Montecastro, situadas en Castrillo de Duero (Valladolid). El cantante fundó el negocio junto a un grupo de inversores que han ido vendiendo su participación en la empresa a lo largo de los años.

Además, Iglesias también ha invertido en una cadena de restaurantes, una marca de vodka y en la firma de cosméticos CoverGirl. El cantante también es propietario de un avión privado que adquirió hace años por 35 millones de dólares.

Según Mujer Hoy, tanto estas inversiones como las inmobiliarias son administradas por su mujer, Miranda Rijnsburger, a través de dos sociedades: Androsemo SL y Bellevue Costa Sol SA.