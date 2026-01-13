La editorial Libros del Asteroide anuncia la revisión de su reciente libro sobre Julio Iglesias

La denuncias de agresiones sexuales, vejaciones y maltrato de Julio Iglesias por parte de dos extrabajadoras de sus mansiones en Bahamas y Punta Cana que han recogido en eldiario.es y Univisión han puesto patas arriba el panorama político y cultural. Las reacciones a estas agresiones sexuales, continuadas durante años en algunos casos, y que las denunciantes exponen que tuvieron lugar en 2021 cuando una de ellas tenía 22 años e Iglesias 77 no se han hecho esperar.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha publicado un sonado tuit mostrando su apoyo al artista. Mientras tanto, la editorial Libros del Asteroide, editora del libro El español que enamoró al mundo: Una vida de Julio Iglesias de Ignacio Peyró, ha anunciado que revisará la publicación.

En su comunicado, la editorial y el autor han expresado su "profunda consternación" ante las noticias publicadas. Además, han recalcado que "esta obra fue concebida a partir de la información pública disponible antes de que esta investigación periodística saliera a la luz, por lo que en el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto".

No obstante, consideran "necesario una nueva edición revisada y actualizada en cuanto sea posible" ante esta "nueva y relevante información". Del mismo modo, concluyen su comunicado condenado "de manera firme e inequívoca cualquier forma de abuso" y expresan su "apoyo y solidaridad con las víctimas".

En este libro, Peyró relata no sin ironía y sin hacer un relato que va desde lo afable y cercano del que fue el primer español en triunfar en la industria musical estadounidense. El autor no pudo contactar con él ni contar con su testimonio directo para el libro. Sin embargo, aseguró en su entrevista con El HuffPost, que contaría con su visto bueno ya que lo hace desde "una mirada afectuosa".

Un libro que repasa desde su éxito internacional a su vínculo con su padre

"Uno puede señalarlo o intentar aislar sus elementos: ese moreno, esa manera de estar relajado, esa manera de estar contento consigo mismo, ese aplomo en la sonrisa.... Pero es verdad que no entra en ningún molde canónico: no es un guapo tan evidente como Luis Miguel, no tiene el chorro de voz que tenía Sinatra, no es un gran compositor, aunque ha hecho algunas canciones, ni tiene un mensaje moral profundo", lo definía Peyró en su entrevista con El HuffPost.

Entonces, sin conocer estos casos de abusos sexuales, Peyró sí que abordó su fama como mujeriego y cómo sus comentarios y actitudes eminentemente machistas y patriarcales no habían sido tan criticados como los de otros rostros conocidos. Ni tampoco de los que fueron amigos suyos. Recordemos que Iglesias era muy habitual de las fiestas de Donald Trump en su mansión Mar-A-Lago cuando era todavía un empresario.

Julio Iglesias y Donald Trump en 1997 en Mar-A-Lago (Florida, EEUU). Getty Images

"Deberíamos cancelarnos todos, no solo él. He podido leer en prensa, en el Time —que no es precisamente el semanario de Alternativa por Alemania— decir que él era 'un sex symbol de menopáusicas’, que es una cosa que nos parece una barbaridad, y que ya lo era en su época. Sin embargo, estas cosas se decían en las crónicas con una ligereza y una naturalidad, igual que, por ejemplo, se hablaba de Isabel Preysler en términos de 'lagarta, mala madre, china...'. Todo con una naturalidad que hoy nos resulta pasmosa. Ahora somos un poquito más sensibles a eso", recordó.

En su libro abordó también cómo ese vínculo con su padre tenía mucha influencia en su vida y también en su "gusto" por las mujeres. Recordemos que la última pareja de su padre, la exmodelo Ronna Keitt, tenía 28 años cuando le conoció y él unos 80. "Ellos ya se llevan, no ya como padre e hijo, sino como auténticos amigos profundos, y eso va a ser una suma para ambos todos los días de su vida", enfatizó Peyró.