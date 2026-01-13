Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La editorial Libros del Asteroide anuncia la revisión de su reciente libro sobre Julio Iglesias
Cultura
Cultura

La editorial Libros del Asteroide anuncia la revisión de su reciente libro sobre Julio Iglesias

'El español que enamoró al mundo: Una vida de Julio Iglesias', escrito por Ignacio Peyró fue publicado el 24 de febrero de 2025.

Marina Prats
Marina Prats
Julio Iglesias en una sesión de fotos en 1983 en Los Angeles (California, EEUU).Getty Images

La denuncias de agresiones sexuales, vejaciones y maltrato de Julio Iglesias por parte de dos extrabajadoras de sus mansiones en Bahamas y Punta Cana que han recogido en eldiario.es y Univisión han puesto patas arriba el panorama político y cultural. Las reacciones a estas agresiones sexuales, continuadas durante años en algunos casos, y que las denunciantes exponen que tuvieron lugar en 2021 cuando una de ellas tenía 22 años e Iglesias 77 no se han hecho esperar.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha publicado un sonado tuit mostrando su apoyo al artista. Mientras tanto, la editorial Libros del Asteroide, editora del libro El español que enamoró al mundo: Una vida de Julio Iglesias de Ignacio Peyró, ha anunciado que revisará la publicación.

En su comunicado, la editorial y el autor han expresado su "profunda consternación" ante las noticias publicadas. Además, han recalcado que "esta obra fue concebida a partir de la información pública disponible antes de que esta investigación periodística saliera a la luz, por lo que en el momento de su publicación no se conocían estas acusaciones ni existían referencias públicas que permitieran abordarlas en el texto".

No obstante, consideran "necesario una nueva edición revisada y actualizada en cuanto sea posible" ante esta "nueva y relevante información". Del mismo modo, concluyen su comunicado condenado "de manera firme e inequívoca cualquier forma de abuso" y expresan su "apoyo y solidaridad con las víctimas".

En este libro, Peyró relata no sin ironía y sin hacer un relato que va desde lo afable y cercano del que fue el primer español en triunfar en la industria musical estadounidense. El autor no pudo contactar con él ni contar con su testimonio directo para el libro. Sin embargo, aseguró en su entrevista con El HuffPost, que contaría con su visto bueno ya que lo hace desde "una mirada afectuosa".

Un libro que repasa desde su éxito internacional a su vínculo con su padre 

"Uno puede señalarlo o intentar aislar sus elementos: ese moreno, esa manera de estar relajado, esa manera de estar contento consigo mismo, ese aplomo en la sonrisa.... Pero es verdad que no entra en ningún molde canónico: no es un guapo tan evidente como Luis Miguel, no tiene el chorro de voz que tenía Sinatra, no es un gran compositor, aunque ha hecho algunas canciones, ni tiene un mensaje moral profundo", lo definía Peyró en su entrevista con El HuffPost.

Entonces, sin conocer estos casos de abusos sexuales, Peyró sí que abordó su fama como mujeriego y cómo sus comentarios y actitudes eminentemente machistas y patriarcales no habían sido tan criticados como los de otros rostros conocidos. Ni tampoco de los que fueron amigos suyos. Recordemos que Iglesias era muy habitual de las fiestas de Donald Trump en su mansión Mar-A-Lago cuando era todavía un empresario.

  Julio Iglesias y Donald Trump en 1997 en Mar-A-Lago (Florida, EEUU).Getty Images

"Deberíamos cancelarnos todos, no solo él. He podido leer en prensa, en el Time —que no es precisamente el semanario de Alternativa por Alemania— decir que él era 'un sex symbol de menopáusicas’, que es una cosa que nos parece una barbaridad, y que ya lo era en su época. Sin embargo, estas cosas se decían en las crónicas con una ligereza y una naturalidad, igual que, por ejemplo, se hablaba de Isabel Preysler en términos de 'lagarta, mala madre, china...'. Todo con una naturalidad que hoy nos resulta pasmosa. Ahora somos un poquito más sensibles a eso", recordó.

En su libro abordó también cómo ese vínculo con su padre tenía mucha influencia en su vida y también en su "gusto" por las mujeres. Recordemos que la última pareja de su padre, la exmodelo Ronna Keitt, tenía 28 años cuando le conoció y él unos 80. "Ellos ya se llevan, no ya como padre e hijo, sino como auténticos amigos profundos, y eso va a ser una suma para ambos todos los días de su vida", enfatizó Peyró.

Marina Prats
Marina Prats
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 