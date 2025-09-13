Una tarea matutina de solo un minuto hará que tus sábanas estén limpias y frescas todos los días cuando te vas a dormir 

Un dormitorio moderno, luminoso y espacioso, con una cama cuidadosamente tendida y ropa de cama texturizada. Líneas limpias, una mesita de noche minimalista y la suave luz natural que entra por una ventana crean un ambiente sereno y acogedor. Muestra un diseño interior contemporáneo.

A veces, lavar las sábanas puede parecer una tarea complicada, lo que lleva a retrasar su limpieza más de lo recomendable. Sin embargo, existe un truco rápido que ayuda a mantenerlas más limpias y frescas entre lavados, y no te llevará más de un minuto.

El secreto está en ventilar la ropa de cama, y es mucho más efectivo de lo que parece. En lugar de dejar la cama desordenada o en una habitación cerrada, la experta en textiles Clare, de la marca Belle Dorm, sugiere abrir una ventana. Ya sea antes o después de hacer la cama, simplemente extiende las sábanas y el edredón para que el aire fresco pueda fluir sobre ellas durante al menos 10 minutos. Este sencillo gesto no solo refresca las sábanas, sino que también ayuda a eliminar la humedad que, en condiciones de calor o sudoración nocturna, podría fomentar la proliferación de bacterias, hongos y malos olores.

Aunque ventilar no sustituye un buen lavado, es un hábito que, si lo haces de manera regular, puede reducir la necesidad de lavados frecuentes, especialmente durante los días calurosos de verano. Además, este truco no solo funciona con sábanas, sino también con edredones y mantas, que pueden beneficiarse del aire fresco y los rayos UV del sol para eliminar bacterias y ácaros del polvo.

Este hábito es muy común en países nórdicos, donde se recomienda ventilar la ropa de cama semanalmente, independientemente del clima. Sin embargo, no olvides que las sábanas aún deben lavarse por completo al menos una vez a la semana o cada dos semanas para mantener a raya los gérmenes, la piel muerta, los ácaros y los olores. Así que, la próxima vez que te levantes, abre la ventana y deja que el aire refresque tus sábanas por unos minutos. Un gesto tan simple puede marcar la diferencia.