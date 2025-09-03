Utilizan la imagen de Luigi Mangione para vender una camisa en Shein

Shein ha abierto una investigación, según adelanta la 'BBC', después de que un proveedor utilizase la imagen de Luigi Mangione como modelo para vender una camisa de flores. La imagen, que se cree que pudo ser generada con Inteligencia Artificial (IA), ha sido eliminada rápidamente por el gigante de la moda low cost.

"La imagen en cuestión fue proporcionada por un proveedor externo y fue eliminada inmediatamente después de su descubrimiento", defendió la marca ante la 'BBC'. "Tenemos estándares estrictos para todos los listados en nuestra plataforma", agregó. Se desconoce el tiempo que la marca utilizó la imagen del acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, al igual que el proveedor que puso la camisa en venta.

Desde Shein han asegurado que iniciaran una investigación para esclarecer lo sucedido y que tomarán medidas para evitar que algo similar vuelva a ocurrir. "Estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva, reforzando nuestros procesos de monitoreo y tomaremos las medidas pertinentes contra el proveedor de acuerdo con nuestras políticas", sentenció la marca finalmente en el comunicado.

-Noticia en ampliación-