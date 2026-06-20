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7 playas no muy conocidas de España que son un paraíso en verano
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Cala d'en Serra

7 playas no muy conocidas de España que son un paraíso en verano

Pequeñas o muy extensas,  hay calas que mucha gente aún no ha descubierto y que pueden encontrarse por todo el país si se quiere disfrutar de un lugar especial junto al mar este verano.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="Cove in the town of Conil de la Frontera, Cadiz, Andalucia, Spain, July 2006. (Photo by Cristina Arias/Cover/Getty Images)""
Conil, en Cádiz siempre sorprendeLa costa de Conil todavía mantiene amplias zonas a las que es imposible llegar en coche y se conservan casi vírgenes. Así que, si estás dispuesto a sudar un poco y andar unos minutos, te sorprenderán.Cover/Getty Images
alt="alt="LLANES, ASTURIAS, SPAIN - 2019/08/24: People having sun in Gulpiyuri beach, a flooded sinkhole with an inland beach. (Photo by Raquel Maria Carbonell Pagola/LightRocket via Getty Images)""
  Asturias, la bonita playa de Gulpiyuri La playa de Gulpiyuri, en Asturias es interior y única, declarada Monumento Natural, escondida tierra adentro en un prado verde donde el agua del Cantábrico se filtra por cuevas subterráneas.LightRocket via Getty Images
alt="alt="Landscape of the coastal area""
  La cala Chicré en el almeriense Cabo de GataCala Chicré es, aunque no te lo esperes en esta zona, un rincón solitario de estética volcánica dentro de la reserva natural, ideal para quienes buscan el lado más salvaje de la costa de Almería.Andia/Universal Images Group via
alt="alt="PONTEVEDRA, GALICIA, SPAIN - APRIL 22: Sculpture 'La Madama de silgar""
  Playa de Melide, un rincón turquesa en PontevedraLa playa de Melide, en Pontevedra, Galicia, está ubicada en la Ría de Vigo y es una playa prístina de aguas turquesas rodeada de un entorno natural y de baja ocupación la mayor parte del verano.Europa Press via Getty Images
alt="alt="Cala d'en Serra is a beautiful be""
  Cala d'en Serra, un lugar tranquilo en IbizaCala d'en Serra está situada en el municipio de Sant Joan de Labritja, al norte de Ibiza. Es pequeña, de arena y piedras, rodeada de acantilados, con aguas cristalinas y las tradicionales casetas.Universal Images Group via Getty
alt="alt="SPAIN - FEBRUARY 22: Beach and the rocky coast in Cala Tarida, Ibiza, Balearic islands, Spain. (Photo by DeAgostini/Getty Images)""
  Cala Tarida, un rincón diferente en las pitiusasEn el sur de la isla de Ibiza también hay un conjunto de caletas diseminadas, pero que sólo son accesibles a nado. Es un paraíso natural de aguas cristalinas donde el turismo masivo aún no ha llegado.

De Agostini via Getty Images
alt="alt="06 August 2020, Spain, Llanes: View from the viewpoint "La Boriza" to the beach Playa de Ballota. Photo: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild (Photo by Sebastian Kahnert/picture alliance via Getty Images)""
  Playa de la Ballota, un  paisaje protegido en AsturiasLa playa de Ballota es una playa del concejo de Llanes, Asturias, en su costa oriental, también llamada Costa Verd. Está considerada paisaje protegido, desde el punto de vista medioambiental.dpa/picture alliance via Getty I
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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