La demoledora crítica de Luis Figo a Infantino da la vuelta al mundo: "Ha mentido, engañado e intentado engordar su nido"

El exfutbolista portugués Luis Figo ha sorprendido con una feroz y demoledora crítica al todavía presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en una carta escrita para el diario británico Daily Mail, uno de los medios más prestigiosos del Reino Unido, en la que pide su dimisión tras la última polémica que rodea al mandatario.

Infantino se ha enfangado con su polémico plan de intentar privatizar el Mundial vendiendo el 30% del capital accionarial a inversores privados, encabezados por el fondo Thrive Capital, propiedad del hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump. La operación se realizaría a través de FIFA Forward Enterprise (FFE), según el diario The Times, una entidad subsidiaria que tendría la totalidad de los derechos comerciales de la FIFA.

Esto ha dado un vuelco al mundo del fútbol y ha provocado que la UEFA y los clubes se reúnan en masa para posicionarse en contra de esta decisión y de Infantino. Las 55 federaciones que son miembros de la UEFA han votado a favor de boicotear los Mundiales si la FIFA sigue adelante con este proyecto.

"Infantino debe irse"

Ahora es Figo quien también se ha posicionado en contra, a pesar de la buena relación que ha mantenido con Infantino, pero considera que esta vez ha cruzado el límite: "Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse. He amado el fútbol toda mi vida. Fui jugador profesional durante 20 años. Y créanme, me he topado con algunos sinvergüenzas durante mi trayectoria en este deporte".

"Pero lo que he visto al descubierto en los últimos 10 días es el comportamiento más bajo, engañoso y cobardemente egoísta que jamás haya presenciado. El hombre que haría algo así, el hombre que intentaría imponer cambios tan importantes solo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos, es una reliquia del pasado del juego y no debería tener cabida en su futuro", ha defendido el portugués.

Según Figo, si tan buena idea era, se pregunta por qué no se lo dijo a todos los miembros cuando los tuvo reunidos en una sala antes de la final del Mundial entre España y Argentina. Y, si tan sólido era el plan, el exfutbolista se pregunta por qué no ha informado a los miembros de los riesgos, así como de los beneficios que ha descrito Infantino.

"Pero nada de esto se hizo. Porque no es una buena idea. No es sólido cuando no se es transparente sobre las ganancias exorbitantes que siempre buscan las firmas de capital privado", ha lamentado. "No es valiente no explicar que, una vez vendida tu participación, esta se pierde para siempre y que has desheredado a tus sucesores como propietarios de la Copa del Mundo", ha añadido justo después.

"Es demasiado tarde para salvar su dignidad"

"Y no es honesto cuando no mencionas que, después de haber entregado la Copa del Mundo en bandeja de plata a tus colegas en Washington D.C., te van a dar un trabajo que vale cinco veces tu salario actual", ha criticado.

La conclusión de Figo es demoledora y es la que ha reflejado en un tuit que ya han visto más de 2,5 millones de personas y que supera los 64.000 'me gusta': "Infantino ha degradado el cargo que prometió elevar. Ha mentido, engañado e intentado engordar su propio nido a expensas del deporte que se supone que debe servir".

"Ha perdido el apoyo de su personal senior, sus asesores más cercanos, la inmensa mayoría de las personas que dedican sus vidas a este deporte e incluso, al parecer, del ganador del Premio FIFA al Deporte por la Paz. Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora", ha sentenciado.