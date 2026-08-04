No todo es geopolítica o seguridad en las fronteras: por qué miles de jóvenes marroquíes llegaron estos días a Ceuta

El 18 de septiembre de 2025, indignados por la muerte de varias mujeres durante el parto en el Hospital de Agadir en un breve periodo de tiempo, cuatro marroquíes decidieron crear un servidor en la plataforma Discord. Le pusieron el nombre de GenZ212 (por el "contexto generacional global definido por la vida digital" y por el prefijo telefónico de su país) y su idea era la de denunciar la precariedad ya no solo de los servicios públicos marroquíes, sino también la suya propia, con casi un 40% de desempleo juvenil en el país. El servidor pasó a contar con casi 250.000 miembros en apenas unas semanas. "Somos GenZ212. Queremos tanto a nuestro país que no podemos quedarnos quietos", escribieron en uno de sus primeros manifiestos. "Queremos hospitales de verdad, no estadios de fútbol. Queremos una buena educación, no corrupción. Queremos dignidad, no promesas rotas. No somos el caos. Somos una generación luchando por el Marruecos que merece", resumieron. El 27 de septiembre la lucha pasó de lo digital (además de Discord, TikTok e Instagram) a las calles y se organizaron las primeras protestas desde las de 2011-2012 que había impulsado el Movimiento 20 de febrero.

Estos hechos son fundamentales para comprender también por qué decenas de miles de personas entraron hace unos días en Ceuta procedentes de Marruecos. Los controles fronterizos se relajaron en la parte marroquí, sí, y además se sabía que sucedería desde los días previos, pero eso solo no sirve para explicar lo que pasó. Tal y como analizan desde la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, esta crisis "refleja las consecuencias de políticas y discursos alejados de la realidad ciudadana, enfoques que excluyen a los seres humanos y sus derechos, e ignoran la profunda desesperación que impera entre los jóvenes debido a la falta de perspectivas, la propagación de la corrupción, el auge de la tiranía, la ausencia de justicia social y la falta de oportunidades laborales y condiciones de vida dignas". Esta falta de horizonte "se ha convertido en la identidad de toda una generación". "Lo que se vive en el norte de Marruecos, independientemente de las circunstancias que desencadenaron esta migración masiva, es una clara manifestación de una profunda crisis estructural y la culminación de décadas de marginación social y económica. La disposición de un gran número de jóvenes, menores, mujeres y hombres de todas las edades a arriesgar sus vidas y huir de su país es un peligroso indicador de desesperación generalizada y de una pérdida de fe en las instituciones, las políticas públicas y el futuro en su conjunto", advierten.

Tras las protestas organizadas por el colectivo GenZ212, que terminaron con centenares de personas arrestadas, acusaciones de tortura e incluso con tres personas fallecidas, el Gobierno de Marruecos anunció a finales de octubre de 2025 una serie de reformas para aplacar la ira y el descontento de los jóvenes. Entre otras cosas, aseguraron que durante 2026 no solo mejorarían servicios públicos como la sanidad o la educación (se comprometieron a aumentar la inversión en un 16% para 2026), sino que también incentivarían la incorporación de personas menores de 35 años a la política, además de reforzar la representación femenina. Si este último movimiento de protesta nació tras la muerte de varias mujeres en el Hospital de Agadir, el Ejecutivo marroquí anunció además la creación de un nuevo centro sanitario en la ciudad.

Si desde el movimiento GenZ212 consideraron que se escuchaban sus demandas, ¿por qué entonces sigue habiendo tanta gente con ganas de salir del país? O, como escribe en Morocco World News Karima Rhanem, presidenta del Centro Internacional para la Diplomacia, "por qué un sector tan amplio de la juventud marroquí se preparó colectivamente para adoptar una de las formas de movilidad más peligrosas en busca de un futuro incierto". "Para comprender los sucesos en torno a Ceuta – relata – es necesario mirar más allá de la frontera. No deben interpretarse simplemente como una historia de migración, ni únicamente como un episodio geopolítico. Más bien, ofrecen una perspectiva sobre una de las cuestiones clave de política pública que afronta Marruecos hoy en día: ¿cómo puede un país que ha experimentado una profunda transformación económica garantizar que una generación de jóvenes cada vez más diversa crea que su futuro puede construirse en su propio país?"

Rhanem explica que ya no solo vale decir que Marruecos es el país con mayor crecimiento del continente africano y que parte de sus políticas se enfocan ahora en la creación de empleo para los más jóvenes, sino que cabe preguntarse si, con todo, estos piensan que podrán desarrollar un futuro mejor más allá de sus fronteras, como de hecho se ha demostrado con los sucesos de Ceuta. "Se trata – defiende en su artículo – de la calidad del empleo, la relación entre los salarios y el coste de vida, la progresión profesional, las condiciones laborales, la movilidad geográfica, la adecuación de las habilidades y, sobre todo, si el empleo ofrece una vía hacia la edad adulta y la independencia económica". "A diferencia de las generaciones anteriores, los jóvenes marroquíes de hoy comparan las oportunidades no solo con las que tuvieron sus padres, sino también con las que observan a diario a través de plataformas digitales, medios de comunicación globales y redes sociales transnacionales", desarrolla.

Desde la Asociación Marroquí de Derechos Humanos consideran que, para paliar el deseo de éxodo, "es necesaria una revisión fundamental de las políticas económicas y sociales, priorizando el empleo juvenil efectivo y el trabajo decente para todos, y estableciendo políticas que garanticen el desarrollo sostenible y la justicia social y territorial en las regiones del norte y en todo el país". "La verdadera respuesta a la crisis de migración y desplazamiento comienza desde dentro, garantizando una vida digna, la justicia social y el respeto a los derechos humanos", aseguran, sin olvidar, por otro lado, que es imprescindible "separar las cuestiones humanitarias de las agendas de presión política". Es decir, dejar de "utilizar a las personas vulnerables como moneda de cambio", porque si alguien busca salir de su país lo hace con el deseo de encontrar algo mejor, no para generar ningún debate geopolítico o de seguridad en las fronteras.