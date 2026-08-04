El demoledor mensaje de un chef palestino sobre Pedro Sánchez tras lo ocurrido en Ceuta: "EEUU e Israel le quieren destituido por apoyar a Gaza"

El chef palestino y dueño de Shakeshuka London, un restaurante de cocina palestina afincado en la capital británica, ha publicado un vídeo en la red social TikTok en el que habla de Pedro Sánchez y de la grave crisis migratoria que ha sufrido Ceuta durante varios días después de que cerca de 70.000 personas cruzaran desde Marruecos hasta la ciudad autónoma, dejando más de 70 muertos durante la travesía.

España ha vivido una tensión enorme y constante, con la policía desbordada y el ejército desplegado. La gran mayoría de las personas que cruzaron la frontera ya han vuelto a Marruecos voluntariamente, según ha informado el Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado que la Inteligencia española no ha emitido ningún informe ni avisó de que pudiera producirse esta entrada masiva irregular.

Durante estos largos días, las redes sociales, los medios de comunicación y las televisiones nacionales y extranjeras han señalado a España por su gestión. Líderes europeos como Giorgia Meloni anunciaban la suspensión del acuerdo Schengen con España, a pesar de que ambos países no comparten fronteras, y posteriormente matizaron que el refuerzo de los controles sería para ciudadanos no europeos.

"Hay que estar con España"

Este hombre palestino ha lamentado todo lo sucedido y, especialmente, ver que estos líderes europeos no han tendido la mano a España. "España ha estado con nosotros, Pedro Sánchez ha estado con nosotros y nosotros estaremos con él", ha afirmado.

"Hace dos días, las fuerzas oscuras de EEUU e Israel organizaron una migración de más de 50.000 jóvenes desde Marruecos: invadir España, debilitar tanto al presidente del Gobierno para que pueda ser destituido y perder las próximas elecciones para hacer fuerte el camino correcto", ha defendido.

"Quieren a Pedro Sánchez destituido por apoyar a Gaza"

"Querían que Pedro Sánchez fuera destituido por apoyar a Palestina, a Gaza. No permitió que nadie utilizara el espacio aéreo para atacar a Irán. Él aceptó a los palestinos, niños, refugiados en sus hospitales", ha añadido. Ha pedido a sus seguidores y también a quienes no le siguen que recuerden que "no queremos que la gente buena caiga".

"Amo a la gente española, es un ser humano increíble y todos nosotros deberíamos presionar a nuestros gobiernos para apoyar las sanciones federales", ha expresado.

También ha enviado un mensaje al pueblo de Marruecos: "Sois una raza hermosa, no es bueno para el mundo ver a vuestra juventud huyendo de vuestro país, mientras intentamos todo lo posible para atraer inversión extranjera a su país. Se convierte en uno de los lugares culturales turísticos más bellos del mundo. Por favor, no dejes que la gente se aproveche de ti, solo te dañará".