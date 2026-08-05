Julia Otero deja una de las sentencias más aplaudidas del mes sobre lo de Ceuta y tiene un claro destinatario: "¡Felicidades a esos patriotas!"

Julia Otero, hablando del franquismo, la democracia y el Fiscal General del Estado en 'Julia en la Onda'.

Julia Otero fue una de los rostros conocidos que dejó X —aunque mantiene su cuenta con 1,1 millones de seguidores con candado— hace unos meses cuando Elon Musk lo llenó todo de bots, pornografía y alteró los algoritmos para aumentar la crispación y la confrontación en los países de Europa.

Eso no ha sido óbice para la locutora de Onda Cero use otras redes como BlueSky para opinar sobre las noticias de actualidad que afectan directamente a España y a los españoles, como es el caso de lo ocurrido hace unos días en Ceuta, cuando más de 50.000 personas cruzaron desde Marruecos, provocando el caos en la ciudad autónoma.

Ahora, Julia Otero ha dejado un claro mensaje dirigido a PP y a Vox donde cita la llamada "prioridad nacional" que ambos partidos han puesto en marcha en todos los pactos de Gobierno de han firmado en las autonomías en las que gobiernan juntos: Aragón, Andalucía, Extremadura y Castilla y León.

"La prioridad nacional era aliarse con las indisimuladas injerencias extranjeras contra España. ¡Felicidades a esos patriotas!", ha escrito Otero. Un mensaje que hace referencia a cómo estos partidos, en lugar de apoyar a su gobierno, se han dedicado a poner palos sobre las ruedas y a posicionarse del lado de Marruecos, de Estados Unidos o de Israel.

La situación en Ceuta ha sido trágica y a día de hoy —miércoles 5 de agosto— el número de muertos es de 141. La cifra de cuerpos recuperados en aguas españolas asciende a 78, según confirman fuentes oficiales a la SER y se sitúan en 63 los recogidos en aguas marroquíes, tal y como explican desde Caminando Fronteras.

En X, ha sido el escritor Edu Galán el que ha compartido la publicación de Julia Otero, logrando un importante éxito en likes y 'me gusta'.