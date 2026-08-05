El mensaje que dejan unas clientas del hotel a la camarera de pisos del que tomar ejemplo: "Sabemos que es un trabajo no siempre agradable"

La usuaria de TikTok @cerati102 ha subido una publicación que ha arrasado por enseñar el mensaje que dos huéspedes del hotel en el que trabaja limpiando habitaciones le han dejado, además de dos pequeños regalos como muestra de agradecimiento por el trabajo que hacen diariamente.

Algunos trabajadores con cuenta en redes sociales ya han hecho públicos algunos de los mensajes que les dejan los clientes como muestra de agradecimiento, un paso más para valorar oportunamente el dedicado trabajo que supone este tipo de empleo en los hoteles, muy duro especialmente en época veraniega.

"Qué lindas son, así te alegran la mañana", ha expresado en la publicación, que ha acumulado miles de 'me gusta' en apenas unas horas. Como regalo le dejaron un paquete de galletas con virutas de chocolate y, por otro lado, un gofre también con chocolate.

"Sabemos que es un trabajo no siempre agradable"

La clave de este vídeo es el mensaje que le dejaron a través de un folio escrito a bolígrafo. En una de las caras advertían: "Para las señoras de la limpieza. Porfa, darle la vuelta al folio".

En la otra cara escribieron un texto para agradecer el trabajo que hacen todos los días en el hotel. El oficio de camarera de piso es duro y, en muy poco tiempo, tienen que limpiar completamente una habitación para que el huésped que se va a alojar ese mismo día encuentre la estancia impecable.

"Buenos días, somos Indira y Patricia, las chicas que duermen en esta habitación. Queremos agradeceros el trabajo que hacéis todos los días limpiando los baños y las habitaciones", comenzaba describiendo aquella carta.

"Somos conscientes de que es un trabajo no siempre agradable y que es muy poco valorado, y por eso queremos daros un pequeño detalle. Esperamos que os guste. Un abrazo", concluía la carta. En cuanto a las reacciones, muchos han coincidido en su opinión: "¡Qué monas!".