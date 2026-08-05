La prensa (y no Ayuso) desvela que el ático de lujo en Chamberí costó a la Comunidad de Madrid 6,3 millones de euros

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en el anuncio de las nominaciones a los Premios Laureus del Deporte Mundial, el 3 de marzo de 2026.

Lo desvelan este miércoles los diarios El País y Eldiario.es: 6,3 millones de euros fue el importe final pagado por la entidad pública Planifica Madrid para comprar el polémico nuevo ático relacionado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, la popular Isabel Díaz Ayuso. La propiedad, una gran superficie de 485 metros cuadrados situada en el distrito madrileño de Chamberí, fue adquirido con el pretexto oficial de albergar dependencias administrativas de la administración autonómica, en concreto, la oficina de su mandataria, mientras duran las obras que se van a realizar en la sede habitual, en la Puerta del Sol.

Luego han venido los detalles sobre el inmueble, ubicado en el número 35 del paseo del General Martínez Campos: que sólo era de uso residencial, y no de oficinas; que la compra fue cerrada con una inmobiliaria especializada en el segmento de lujo de La Moraleja; que hubo un acuerdo de confidencialidad para que nada saliera a la luz... De hecho, ha sido la prensa, y no la conservadora Ayuso, la que ha acabado aclarando lo que se pagó por el piso.

Como expone en su información el diario del Grupo Prisa, la intermediación del acuerdo comercial estuvo en manos de Promora, una firma inmobiliaria especializada en el segmento de lujo con sede en La Moraleja. La agencia ofertó el activo en su catálogo a finales de enero, por 6,6 millones de euros, cerrándose la venta con una minoración de 300.000 euros, ahonda.

La compañía percibió una retribución del 3% (189.000 euros), abonada íntegramente por la parte vendedora y fue forzoso, como ya avanzó ayer el mismo medio, suscribir un compromiso de confidencialidad para garantizar el anonimato del proceso, lo que suena más a opacidad que a transparencia y normalidad.

Todos los pasos, todos los detalles

La operación inmobiliaria se rubricó el 14 de abril a través del organismo dependiente de la Consejería de Presidencia, omitiendo su registro en el portal institucional de transparencia y en los estados financieros de la firma pública. A diferencia de otras adquisiciones patrimoniales de la administración regional, no se hizo pública ninguna memoria justificativa ni expediente de ampliación de crédito.

A su vez, canalizar el contrato mediante una sociedad mercantil de capital público conllevó costes impositivos adicionales, empezando por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP): se añadieron 378.000 euros al montante global, al no aplicarse de forma automática las exenciones fiscales destinadas a la Administración autonómica directa. Aunque contablemente el importe tributario retorna a las finanzas autonómicas por ser un impuesto cedido, la entidad tributa bajo el régimen general corporativo, expone la información.

Portavoces del Ejecutivo regional argumentan que Planifica Madrid actuó dentro de sus competencias normativas de gestión del patrimonio inmobiliario.

A la reventa

Poco a poco, se van conociendo también detalles internos del inmueble. El piso cuenta con una terraza exterior de 200 metros cuadrados, cinco dormitorios, seis cuartos de baño, plazas de garaje dobles, trasteros e instalaciones domóticas. En las promociones comerciales de la agencia se emplearon recreaciones mediante inteligencia artificial (IA) para ilustrar espacios residenciales como salones, despachos e interiores de gran lujo.

Apenas 36 horas después de difundirse la noticia sobre la adquisición, el consejero de Presidencia y titular del consejo de Planifica Madrid, Miguel Ángel García Martín, anunció que la propiedad saldría al mercado de nuevo. La meta declarada es subastar este ático junto a cuatro activos situados en la Gran Vía para alcanzar una cifra de entre 20 y 22 millones de euros, destinados a las labores de reconstrucción tras los incendios que afectaron a la Sierra Oeste de Madrid.

El procedimiento administrativo elegido ha sido objeto de una demanda formal presentada ante el Tribunal de Cuentas por el letrado Javier Flores, al atisbar una eventual responsabilidad contable por menoscabo de fondos públicos. En el fundamento de la denuncia, se cuestiona el perjuicio económico generado por asumir costes irrecuperables -como aranceles notariales, registrales e intermediaciones- en un bien que no llegó a tener uso institucional alguno.

Se investiga, además, una irregularidad procedimental, toda vez que el cauce legal habitual para dotar de sedes a la administración exige la intervención de la Dirección General de Patrimonio (dependiente de Hacienda). La normativa autonómica prescribe, además, la aportación de memorias de necesidad, evaluaciones del mercado y la firma expresa del consejero de Hacienda para compras directas de emergencia. Requisitos en ausencia, esta vez.

Además, se habla de falta de fiscalización, un trámite ordinario que habría exigido informar con antelación a la Asamblea de Madrid, privando al Parlamento regional del control sobre la operación.

Que dimita

Ayer, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, instó a la presidenta de la Comunidad de Madrid a dimitir por la compra del ático en Chamberí. La socialista navarra comentó que "el tiempo de las explicaciones ya ha pasado" y que "la señora Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir".

En declaraciones a los medios, la ministra también confesó que le "llama la atención" el "silencio atronador" respecto a esta cuestión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. En ese sentido, aseguró que "fortalecer los servicios públicos, luchar contra el cambio climático y paliar los efectos de los incendios no se hace comprando y vendiendo áticos de lujo en tu barrio de Madrid de toda la vida".