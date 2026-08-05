Esta foto de la reina Sofía con sus nietas Leonor y Sofía da que hablar por un detalle: "¿Qué lleva la reina Sofía en la mano izquierda?"

La familia real al completo, es decir, los reyes de España, sus hijas y la reina Sofía, han tenido este martes 4 de agosto la tradicional recepción a las autoridades en el palacio de Marivent, en Mallorca.

Como dato curioso, es la quinta ocasión en la que la recepción a las autoridades de las Illes Balears ofrecida por los reyes durante su estancia en Mallorca se celebra en los jardines de la residencia del palacio, donde los reyes pasan sus vacaciones oficiales desde hace más de 50 años.

Además, la infanta Sofía y la princesa Leonor debutaron por sorpresa en este acto institucional el año pasado y este año lo han vuelto a hacer, puesto que no estaban confirmadas en la agenda oficial.

Pasadas las 9 de la noche el rey Felipe VI, la reina Letizia, sus hijas y la reina Sofía se han colocado en su puesto para saludar a los más de 600 invitados que han acudido al evento que marca el inicio de las vacaciones reales.

¿Qué lleva Sofía en la mano?

En redes sociales ha llamado mucho la atención una foto en la que se puede ver la reina Sofía junto a sus nietas portando un objeto misterioso en la mano. La periodista Laura Barrachina ha visto la imagen y se ha preguntado: "¿Qué lleva la reina Sofía en la mano izquierda?".

Y como los usuarios de X son muy avispados rápidamente, parece, han dado con la clave: "Es un ventilador de mano, está de moda entre las personas mayores, hay que monetizar las olas de calor y la ancianez. Le da un toque entrañable y cercano, popular, como de señora que te puedes encontrar perfectamente a la salida del club de vela".

"Yo apuesto por un mini ventilador de mano como este", comenta otro usuario, en la que parece es la opción más probable. Y no es de extrañar porque la mínima para Mallorca esta semana es de 25 grados y la máxima de 35, todo sumado a una humedad del 80% hace necesario artilugios como el que lleva la reina Sofía.