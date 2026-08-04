Leonor luce su 'look' más relajado en Mallorca con una melena playera de ondas surferas

Esta es la quinta ocasión en la que la recepción a las autoridades de las Illes Balears ofrecida por los reyes durante su estancia en Mallorca se celebra en los jardines de la residencia del Palacio de Marivent, donde los reyes pasan sus vacaciones oficiales desde hace más de 50 años.

Este será el segundo año que Felipe VI, Letizia y la reina emérita estén acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía: las hijas de los reyes debutaron por sorpresa en este acto institucional el año pasado y este año lo han vuelto a hacer, puesto que no estaban confirmadas en la agenda oficial. Dejan así atrás el tradicional posado oficial de la familia con el que inauguraban su estancia en la isla cuando eran más pequeñas.

A las nueve en punto, los anfitriones se desplegaban en su puesto para saludar a los más de 600 invitados y en esa primera imagen ha llamado la atención la nueva imagen e Leonor.

Acostumbrados a verla con su larga y abundante melena rubia lisa y pulida, la princesa de Asturias ha mostrado su imagen más relajada luciendo una melena playera, con ondas suaves, como si el cabello se hubiese secado con la brisa del mar, acorde con el ambiente veraniego de Mallorca.

Un beauty look acorde con el estilismo que la heredera ha elegido para la ocasión: un diseño hippie chic, de la firma española de moda sostenible de inspiración mediterránea Thinking Mu, formado por un top -el mismo que llevaba en el concierto de Bad Bunny el pasado mes de junio- y una falda plisada en tonos naranja, amarillo y azul con estampado tie dye.

Por quinto año consecutivo, la familia real ha celebrado la recepción a las autoridades de las Islas Baleares en los jardines del palacio de Marivent, su residencia oficial durante su estancia en la isla. GTRES

El mismo tipo de estampado era el protagonista del vestido elegido por su hermana, un diseño largo, vaporoso y ligero, de la firma italiana Momomi.

También han coincidido las hijas de los reyes en la elección de sus zapatos: sandalias de tiras doradas, una de las tendencias que ha arrasado este verano.