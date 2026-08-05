Felipe VI recibe este jueves al presidente de Ceuta en Marivent tras la mayor crisis migratoria en décadas

El Palacio de Marivent acogerá este jueves, a las 18:00 horas, una reunión de especial relevancia institucional. Felipe VI recibirá en audiencia al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, apenas una semana después de la grave crisis migratoria registrada en la frontera sur.

El encuentro llega tras la entrada masiva de personas desde Marruecos hacia Ceuta. Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, unas 72.000 personas accedieron a la ciudad autónoma el pasado jueves y alrededor de 70.000 ya han abandonado el territorio español.

La reunión permitirá al jefe del Estado conocer de primera mano la evolución de la situación en Ceuta a través de su máximo representante institucional. La audiencia se celebra durante la estancia estival de la Familia Real en Mallorca y adquiere una especial carga simbólica en un contexto marcado por la presión migratoria y el impacto social de los acontecimientos de la última semana.

El Rey sigue la evolución de la crisis

Desde que comenzó la crisis, Felipe VI ha mantenido un seguimiento constante de los acontecimientos desde Palma, donde desarrolla su agenda oficial de verano.

Según trasladó la Casa del Rey el pasado sábado, el monarca ha seguido "con gran preocupación e indignación" los graves sucesos ocurridos en Ceuta y, en menor medida, también en Melilla.

Durante estos días, el Rey ha mantenido conversaciones con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, y con el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, además de permanecer en contacto con el presidente del Gobierno y con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.

En esos contactos transmitió un mensaje de "ánimo y firmeza", insistiendo en la necesidad de adoptar respuestas coordinadas que garanticen la seguridad de ambas ciudades autónomas y eviten que vuelvan a repetirse unos hechos que, según recordó Zarzuela, "se han traducido en una triste y trágica pérdida de decenas de vidas".

Una visita a Ceuta sigue sin fecha

La audiencia con Juan Jesús Vivas vuelve a situar sobre la mesa la posibilidad de un futuro viaje oficial de Felipe VI a Ceuta, una opción que periódicamente surge en momentos de especial relevancia para la ciudad.

No obstante, como ocurre con cualquier desplazamiento institucional del jefe del Estado, este tipo de visitas se coordinan con el Gobierno dentro del funcionamiento habitual de la monarquía parlamentaria y, por el momento, no existe ningún anuncio oficial sobre un posible viaje.

La última visita de la Corona a Ceuta y Melilla tuvo lugar en noviembre de 2007, cuando Juan Carlos I y Sofía recorrieron ambas ciudades autónomas durante una visita oficial que fue la única realizada por los entonces reyes durante su reinado.