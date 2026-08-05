Una mujer de 44 años muere acuchillada en pleno centro comercial de Murcia a manos presuntamente de su pareja

Una mujer de 44 años ha muerto este miércoles tras ser acuchillada, presuntamente por su pareja, en un centro comercial de Murcia. La Policía Nacional ha informado de que el autor del crimen se ha dado a la fuga

La Delegación del Gobierno ha señalado que los hechos están siendo investigados como un presunto caso de violencia machista tras una llamada al 091 sobre las 17:00, que comunicaba el hallazgo de la mujer muerta con signos de violencia.

Según el 112, el cadáver de la mujer se encontraba en la trastienda de un negocio del centro comercial Carrefour Infante, desde donde el trabajador de esa pequeña tienda que la encontró avisó rápidamente a las fuerzas de seguridad.

La Policía Nacional pidió asistencia sanitaria, pero el médico de la ambulancia que llegó al lugar solo pudo certificar la muerte.

Los agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana confirmaron los hechos y procedieron a acordonar y proteger la zona.

La investigación está siendo desarrollada de forma coordinada por el Grupo de Homicidios y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer, con el apoyo de la Brigada Provincial de Policía Científica.

Este crimen tiene lugar pocas horas después de que una agente de guardia civil fuera asesinada en Llanes (Asturias) por su pareja, también miembro de este cuerpo.

Ambos casos se investigan como posibles nuevos episodios de la violencia machista y de confirmarse elevarían a 35 las asesinadas en lo que va de año, 1.376 desde 2003.

Si sufres algún tipo de violencia machista o conoces a alguna persona que la sufra, puedes pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016 (es gratuito, anónimo y no deja rastro), el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal de WhatsApp en el número 600000016.

En una situación de emergencia puedes llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) o de la Guardia Civil (062). Si no es posible realizar la llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

Además de VioGén, existe también ATENPRO, un Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de violencia contra las mujeres. No exige denuncia y ofrece una atención inmediata ante las eventualidades que puedan ocurrir las 24 horas del día, los 365 días del año y sea cual sea el lugar en el que te encuentres. Permite que las mujeres víctimas de violencia machista puedan entrar en contacto en cualquier momento con un centro atendido por personal específicamente preparado para dar una respuesta adecuada a sus necesidades. Además, ante situaciones de emergencia, el personal del centro está preparado para dar una respuesta adecuada a la crisis planteada, bien por sí mismos/as o movilizando otros recursos humanos y materiales.