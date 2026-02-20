Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 sitios prohibidos que no puedes visitar
Por motivos de seguridad o conservación el entorno.

alt="alt="Una notable pintura de caballos realizada hace 40.000 años por los primeros grandes artistas de la humanidad.""
Cueva de Lascauxerrada al público para proteger sus pinturas rupestres paleolíticas, de más de 17.000 años, cuyo estado se vio amenazado por la humedad y el dióxido de carbono que provocaban las visitas masivas.getty images
alt="alt="Svalbard Global Seed Vault.""
La Bóveda Global de Semillas de SvalbardNo admite visitantes porque funciona como una reserva mundial de semillas destinada a preservar la biodiversidad agrícola en caso de catástrofes globales; el acceso está restringido a personal autorizado.Getty Images
alt="alt="Surtsey Island, off the south coast of Southern Iceland, was created by undersea volcanic eruptions in 1963. The island has been preserved as a living laboratory since 1964, allowing scientists the chance to study how new land masses are colonized by species without the interference of man. The island's population has grown to many species of plants and bird life.""
La isla de SurtseyEl acceso está limitado a científicos, ya que esta isla volcánica surgida en 1963 es un laboratorio natural protegido para estudiar cómo se desarrolla la vida en un territorio virgen sin intervención humana.Getty Images
alt="alt="CHERNÓBIL, UCRANIA - 14 DE FEBRERO: Fragmentos de un dron ruso que impactó el Nuevo Confinamiento Seguro en la Zona de Exclusión de Chernóbil como resultado de un ataque ruso el 14 de febrero de 2025 en Chernóbil, Ucrania.""
Zona de exclusión de ChernóbilAunque existen visitas muy controladas, gran parte del área permanece restringida debido a los niveles de radiación tras el accidente nuclear de 1986 y al riesgo para la salud.Artem Derkachov/Frontliner via getty images
alt="alt="Una vista panorámica de la isla abandonada de Poveglia en la laguna de Venecia en Italia.""
La isla de PovegliaCerrada al público por su estado de abandono y riesgos estructurales; además, su pasado como lugar de cuarentena y hospital psiquiátrico ha alimentado su reputación inquietante.Getty Images/iStockphoto
alt="alt="Arrecife del Corazón""
Arrecife del CorazónNo se permite el acceso directo para evitar daños a esta formación coralina con forma de corazón, extremadamente frágil y protegida dentro de la Gran Barrera de Coral.Getty Images
alt="alt="Serpiente pitón reticulada (Malayopython reticulatus) a veces conocida como Pitón Real o Pitón Bola.Foto de cabeza de pitón reticulada en cara completa""
Ilha da Queimada Grande (Isla de las Serpientes)Prohibida al público por el gobierno brasileño debido a la altísima concentración de serpientes venenosas, especialmente la víbora cabeza de lanza dorada, una de las más peligrosas del mundo.Getty Images
