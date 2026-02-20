El director de 'Forbes' anticipa para los próximos años "el mayor intercambio de riqueza que la historia de la humanidad ha vivido nunca" en España

El director de la revista Forbes, Andrés Rodríguez, se ha sentado con David Jiménez en su podcast de El Director para hablar, básicamente, de cómo ve la situación de las empresas españoles y de los millonarios que aparecen en su famosa lista.

En un momento de la charla, los periodistas hablan del gran número de personas de más de 80 años que hay en la lista Forbes por lo que, dentro de unos años, cuando estas personas fallezcan, su dinero irá a sus herederos.

"En los próximos 10 años se va a producir el mayor intercambio de riqueza que la historia de la humanidad ha vivido nunca. Los hijos, los que pertenecen al baby boom, van a heredar, mayoritariamente en todo el mundo, porque hay 28 octogenarios y es el dato español pero en el mundo está exactamente igual en distintos ratios en los próximos 10 años irán transfiriendo en la riqueza", ha señalado Rodríguez.

Esto supone un reto porque el dinero va a cambiar de manos familiares pero será la nueva generación la que tenga que optimizar estas empresas: "La nueva generación que va a acceder a esta riqueza, entre los 50 y los 60 años, o en algunos casos más, debería cambiar la manera de gestionarla".

Ha puesto sobre la mesa el director de Forbes que habrá un cambio generacional porque estos hijos de empresarios no son nativos digitales pero sí están "transformados digitalmente".

"Este gran cambio de riqueza va a afectar socialmente. Desde el punto de vista impositivo, cultural, de las herencias, de hombres-mujeres, de hermanos-hermanas, va a haber un gran cambio social. Es muy curioso que los 3.000 y pico años del ser humano en La Tierra nunca se haya producido un cambio tan brutal de dinero de manos", ha señalado.

Ha apostillado que esto no quiere decir que "vaya a cambiar todo" ya que "el continuísmo" forma parte de las estrategias de los herederos de estas empresas: "Alguien que hereda un montón de dinero, no viene de la nada, el día antes de heredar no ha salido del barro y pasa a heredar, no es la lotería, ya vive en un confort y ya está metido en las responsabilidades familiares, el día que lo hereda le cae una responsabilidad proporcional a lo que hereda".