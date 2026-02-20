Un doctor en Física y Química da la respuesta definitiva a si es mejor aire frío o caliente para desempañar el coche

El usuario de TikTok @phdrespond, que es doctor en Física-Química y nanotecnólogo especializado en biomedicina, ha dado su respuesta definitiva a un dilema al que se enfrentan todos los conductores alguna vez: para desempañar el cristal, ¿es mejor el aire frío o el caliente".

"Vamos a pensar en lo que está pasando. Realmente hay humedad en este coche que entra en contacto con una superficie fría, en este caso el cristal, y se condensa, el agua pasa a estar líquida", explica en un vídeo subido a esa red social.

El experto señala que, por tanto, lo que necesitamos es "evitar esta condensación" y eso se puede hacer de dos maneras.

Reduciendo la humedad.

Aumentando la temperatura: "No bajándola, aumentándola, porque así la fase líquida pasa a fase gaseosa".

"Lo que tenemos que conseguir es tirarle aire caliente, que nos caliente este cristal, y así el agua líquida quiera volver a gas y a la vez el aire caliente es mejor si ha pasado por el aire acondicionado porque así le hemos quitado humedad y le tiramos aire seco, que sería lo mejor: reducir humedad y calentar", advierte.

El experto señala que está "segurísimo" de que esa es la mejor opción, aunque admite que con aire frío se acaba logrando también, "básicamente porque estás empujando esas gotas y facilitando que se evaporen, al mismo tiempo que estás reduciendo un poco la humedad". "Pero lo más eficaz en cuanto a velocidad de que pase, es aire caliente", insiste.

Su explicación no ha convencido a todos y ha provocado comentarios como estos: