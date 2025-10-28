Adiós al otoño: en Alemania hacen las maletas rumbo a la isla española con "sol, cerveza a dos euros y playas vacías"

Una turista almuerza al sol en una terraza de Tenerife, donde el otoño se parece mucho al verano.

En Alemania, como en el resto del mundo del hemisferio norte, el otoño ya lleva instalado un tiempo, con su lluvia, su frío y sus cielos grises. Muchos alemanes han hecho lo que dicta el sentido común cuando el termómetro se desploma: coger un vuelo en busca de un rayo de sol y si es posible, ya que estamos, pasar un ratito de playa. Mientras el país se resigna a la rutina, miles de viajeros han puesto rumbo hacia el lugar donde el verano no acaba nunca, Tenerife, la “isla española” que el diario Merkur describe con tres reclamos irresistibles: sol, cerveza a dos euros y playas vacías.

Según el medio alemán, la mayor de las Canarias se ha convertido en el refugio favorito para escapar del frío sin salir de Europa. Los vuelos desde Múnich o Frankfurt rondan los 200 euros y el ambiente que encuentran allí poco tiene que ver con el de octubre en el norte. Hay playas con más hamacas que turistas, terrazas abiertas y 27 grados a la sombra. “Mientras en casa vuelven los paraguas, aquí la única nube que preocupa es la del Wi-Fi del hotel”, ironiza el artículo.

El atractivo, además del clima, está en el precio. “Una jarra de cerveza cuesta poco más de dos euros y el pescado fresco se sirve frente al mar”, destaca Merkur. En comparación con los precios del centro de Europa, Tenerife parece una ganga: sol garantizado y menús del día con vistas al Atlántico. No extraña que los alemanes lo vean como una segunda residencia emocional, un lugar donde el calendario no manda y las estaciones se confunden.

El diario menciona otros destinos cálidos que compiten por ese mismo público —Creta, el Algarve, Sicilia o Marrakech—, pero la combinación canaria de buen tiempo, vuelos directos y coste bajo sigue ganando por goleada. “Mientras media Europa se abriga, aquí los turistas se quejan porque el agua está demasiado caliente”, bromea el reportaje.

No es una exageración. En el Algarve portugués los termómetros no llegan a los 25 grados y los precios han subido con la demanda británica. En Sicilia, el sol se combina con lluvias intermitentes y una factura energética que ha disparado los precios del alojamiento. En Marrakech, el calor se paga con horas de vuelo y sin playa a la vista. Frente a todo eso, Tenerife ofrece el equilibrio perfecto, clima veraniego, mar y cañas a precio de amigo.

Así que sí, adiós al otoño. En Alemania, los suéteres se doblan en el armario y las maletas se llenan de bañadores. El resto del continente empieza a encender la calefacción; ellos, las vacaciones.