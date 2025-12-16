Le gritan a Aitor Ruibal que se pinte las uñas durante una entrevista y da una respuesta ejemplar 

El Rayo y el Betis se repartieron anoche los puntos en Vallecas, tras empatar a cero en su partido de LaLiga. Pero el titular de la noche no de lo llevan las tablas, sino algo que sucedió tras el pitido final, toda una lección para quien aún sigue en la caverna.

Acaba el encuentro y los jugadores, de rutina, atienden a la prensa. Lo hace también Aitor Ruibal, delantero del equipo sevillano y protagonista de alguno de los mejores lanzamientos de la noche. Está siendo entrevistado por los profesionales de Movistar Fútbol cuando un aficionado del Rayo, que dejaba la grada, le grita de pronto: "Ruibal, píntate las uñas, maricón". Su respuesta es para hacerse camisetas: "¡Ale, homófobo!".

El verdiblanco deja entonces lo puramente deportivo para explicar en su entrevista que siempre hay alguien, en todos los partido, que le termina lanzando algún improperio parecido. "Da igual, esto me pasa todos los partidos. No hay que darle más bola. Queríamos los tres puntos y la sensación es que nos ha faltado un poquito adelante. Se nos ha complicado en la salida, el Rayo aprieta muy bien. Tenemos que estar contentos por cómo hemos competido", zanjó.

Viva la normalidad

Él no les quita hierro, pero los pone en su sitio, como quedó claro anoche. El futbolista recibió esos gritos porque es habitual en él pintarse las uñas, algo que salta a la vista y que defiende, sencillamente, porque le gusta. Lo ha explicado en numerosas ocasiones. Hay a quien no le entra en la cabeza y trata de acosarlo por ello tanto en los campos como en las redes sociales.

En el verano de 2023, por ejemplo, tanto Ruibal como Borja Iglesias fueron atacados por llevar un bolso como complemento a una boda. Entonces, denunció "los intentos frustrados por parte de una minoría ruidosa" de ridiculizarlo a él y a su entonces compañero por su vestimenta.

Entonces, hizo hincapié en "la importancia de mantener el respeto hacia cualquier persona, con independencia de su orientación sexual o cualquier índole". "Es necesario, de una vez por todas, normalizar y convivir entre todos rechazando y alejándonos de cualquier tipo de fobia para hacer que se pueda convivir con normalidad en nuestra sociedad", ha agregado. Y concluyó: "Aquellos que a estas alturas continúan mostrando comportamientos de este tipo, necesitan ayuda de manera urgente. El problema lo tienen ellos por su intolerancia y sus complejos".

Se llama homofobia

Lo ocurrido con Ruibal, que tan bien ha sabido salir al paso de los gritos, sobrepasa la anécdota, porque evidencia los restos de homofobia que quedan en nuestra sociedad, porque de eso y no de otra cosa estamos hablando.

Poca broma: la Federación Estatal LGTBI+ alerta de que una de cada cuatro personas LGTBI+ sufre discriminación en España y las agresiones se duplican en un año, según el informe difundido el pasado mayo. Según se lee en Estado del Odio: Estado LGTBI+ 2025, basado en una muestra de 800 entrevistas realizadas por la firma encuestadora 40dB, la población LGTBI+ alcanza el 11,1 % del total la población española mayor de 18 años -lo que se traduce en, aproximadamente, unos cinco millones de personas-, de las cuales una proporción alarmante ha visto vulnerados sus derechos fundamentales en el último año.

El estudio revela que el 20,3 % de las personas LGTBI+ ha sufrido acoso, ya sea mediante insultos, aislamiento social o coacciones en el entorno digital, lo que equivale a 819.000 personas. La discriminación, en ámbitos como el empleo, el acceso a servicios o la vivienda, alcanza al 25,25 % del colectivo (unas 1.282 500 personas). Más preocupante aún es el salto en las agresiones físicas o verbales, que pasan del 6,80 % en 2024 al 16,25 % en 2025, un incremento de 9,45 puntos que se traduce en 812.000 personas agredidas en el último año.

España ha logrado avances significativos en derechos LGTBI+, siendo uno de los países pioneros en matrimonio igualitario y con una ley integral reciente, pero la homofobia sigue siendo un problema persistente y creciente en términos de agresiones y discursos de odio. Que Ruibal pare los pies a alguno es de aplaudir.