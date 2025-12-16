Un profesor arrasa con lo que ha dibujado a sus alumnos en la pizarra: es toda una obra de arte

Los homenajes a Robe Iniesta, el cantante y fundador del grupo Extremoduro, no cesan y llegan desde todos los ámbitos de la sociedad española. El pasado miércoles España se levantó con la trágica noticia de que el artista de Plasencia había fallecido a los 63 años, tal y como informaron desde su agencia de comunicación Dromedario Records.

"Hoy despedimos al maestro de maestros. Y es que, es unánime, todo el que ha tenido la suerte de trabajar con Robe, después de hacerlo, reconoce ser mucho mejor profesional, y mucho mejor persona", afirmaron en la que ya describieron como la "nota más triste" que habían escrito.

Desde ese mismo momento, los recuerdos, los elogios y los homenajes se están sucediendo y, en redes sociales, tanto Robe como Extremoduro han sido trending topics. En Spotify se han colado entre las más escuchadas numerosas canciones del músico que habían compuesto ya sea para la trayectoria como Extremoduro o como su etapa final en solitario.

Estos recuerdos también están llegando desde los centros escolares, tal y como se ha podido comprobar gracias a la cuenta @aiguadelluna1, que ha difundido lo que ha hecho un profesor en una pizarra de un instituto.

"Mi colegón el Pablo nos ha regalado esto y me ha dado permiso para subirlo, es el mejor profesor del mundo", ha escrito la tuitera, que ha adjuntado una foto. En ella, se puede ver como este docente había dibujado con tiza sobre la pizarra la portada del disco Yo, minoría absoluta en el que aparece representando a Jesucristo llevando dos pistolas.

El homenaje de la biblioteca de Alcobendas

En las últimas horas también se ha compartido gracias al periodista musical Nacho Criado el detalle que habían querido tener desde la biblioteca de Alcobendas al cantante extremeño.

En la imagen que ha compartido se puede ver una estantería en la que se han recopilado algunos discos tanto de Extremoduro como de Robe en solitario, así como dos ejemplares del libro de Javier Menéndez Flores, Extremoduro: De profundis. La historia autorizada.

"La biblioteca de Alcobendas, en homenaje a Robe Iniesta, maestro de la música y las letras", escribió el periodista, que es conocido en redes sociales bajo el nombre de @Criadoelenterado.