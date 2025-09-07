El enclave de Lugo que los amantes de Jurassic Park tienen que ver sí o sí: digno para cualquiera de las películas

El norte de España está lleno de paisajes de ensueño que parecen sacados de una postal: montañas que se alzan como murallas ancestrales, bosques que parecen diseñados al detalle y ríos que se abren paso entre valles escondidos. Quien se adentra en estas tierras descubre que no solo se trata de paisajes impresionantes, sino de escenarios que despiertan la imaginación y la sensación de estar viajando a otra dimensión.

Concretamente, la Serra do Courel, ubicada en el sureste de Lugo, es uno de los espacios naturales más vírgenes e impresionantes de Galicia. Esta cadena montañosa, que se extiende por los municipios de Folgoso do Courel, Quiroga y Pedrafita do Cebreiro, ha sido reconocida como Geoparque Mundial por la UNESCO, formando parte de los 13 lugares protegidos en España y destacando a nivel global por su singularidad geológica.

El conjunto montañoso gallego destaca por su extraordinaria riqueza geológica y biológica, y la Serra do Courel se extiende por más de 21.000 hectáreas y sus altitudes oscilan entre los 400–500 metros y los más de 1.600 metros de algunos de sus picos más elevados como el Formigueiros o Montouto. Estos niveles de altitud sostienen ecosistemas tan variados que convierten a la sierra en una reserva botánica incomparable.

Flora y fauna locales

La diversidad botánica de Courel es impresionante: se han catalogado cerca de 800 especies diferentes de plantas, algunas de ellas endémicas y otras en peligro de extinción. Entre sus tesoros vegetales figura la Devesa da Rogueira, un bosque atlántico que concentra más del 20% de la flora interior de Galicia y alberga hasta 15 especies diferentes en una misma zona, por lo que es considerado uno de los bosques más biodiversos de la Península.

En cuanto a la fauna, la Serra do Courel alberga más de 170 especies de vertebrados, entre ellas aves rapaces variadas como el águila real, el halcón peregrino y el búho real, o especies emblemáticas como corzos, jabalíes y, ocasionalmente, lobos. Además, en sus arroyos y humedales se pueden encontrar endemismos como el tritón ibérico o la rana patilarga, un ecosistema digno de estudio.

Además, exhibe un registro geológico excepcional: plegamientos milenarios, rocas del Paleozoico, grutas, restos glaciales y fósiles de más de 300 millones de años conviven con minas romanas y antiguos canales hidráulicos. Por ello, la Serra do Courel se revela como un escenario cinematográfico al más puro estilo de Jurassic Park, con paisajes primitivos, gargantas imponentes, bosques centenarios y formaciones rocosas esculpidas por el tiempo.