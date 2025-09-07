Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
El enclave de Lugo que los amantes de Jurassic Park tienen que ver sí o sí: digno para cualquiera de las películas
Viajes

Viajes

El enclave de Lugo que los amantes de Jurassic Park tienen que ver sí o sí: digno para cualquiera de las películas

Uno de los espacios naturales más vírgenes e impresionantes de Galicia.

Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de un bosqueMARCO BOTTIGELLI vía Getty Images

El norte de España está lleno de paisajes de ensueño que parecen sacados de una postal: montañas que se alzan como murallas ancestrales, bosques que parecen diseñados al detalle y ríos que se abren paso entre valles escondidos. Quien se adentra en estas tierras descubre que no solo se trata de paisajes impresionantes, sino de escenarios que despiertan la imaginación y la sensación de estar viajando a otra dimensión.

Concretamente, la Serra do Courel, ubicada en el sureste de Lugo, es uno de los espacios naturales más vírgenes e impresionantes de Galicia. Esta cadena montañosa, que se extiende por los municipios de Folgoso do Courel, Quiroga y Pedrafita do Cebreiro, ha sido reconocida como Geoparque Mundial por la UNESCO, formando parte de los 13 lugares protegidos en España y destacando a nivel global por su singularidad geológica.

El conjunto montañoso gallego destaca por su extraordinaria riqueza geológica y biológica, y la Serra do Courel se extiende por más de 21.000 hectáreas y sus altitudes oscilan entre los 400–500 metros y los más de 1.600 metros de algunos de sus picos más elevados como el Formigueiros o Montouto. Estos niveles de altitud sostienen ecosistemas tan variados que convierten a la sierra en una reserva botánica incomparable.

Flora y fauna locales

La diversidad botánica de Courel es impresionante: se han catalogado cerca de 800 especies diferentes de plantas, algunas de ellas endémicas y otras en peligro de extinción. Entre sus tesoros vegetales figura la Devesa da Rogueira, un bosque atlántico que concentra más del 20% de la flora interior de Galicia y alberga hasta 15 especies diferentes en una misma zona, por lo que es considerado uno de los bosques más biodiversos de la Península.

En cuanto a la fauna, la Serra do Courel alberga más de 170 especies de vertebrados, entre ellas aves rapaces variadas como el águila real, el halcón peregrino y el búho real, o especies emblemáticas como corzos, jabalíes y, ocasionalmente, lobos. Además, en sus arroyos y humedales se pueden encontrar endemismos como el tritón ibérico o la rana patilarga, un ecosistema digno de estudio. 

Además, exhibe un registro geológico excepcional: plegamientos milenarios, rocas del Paleozoico, grutas, restos glaciales y fósiles de más de 300 millones de años conviven con minas romanas y antiguos canales hidráulicos. Por ello, la Serra do Courel se revela como un escenario cinematográfico al más puro estilo de Jurassic Park, con paisajes primitivos, gargantas imponentes, bosques centenarios y formaciones rocosas esculpidas por el tiempo. 

Sandra Hernández Jiménez