El pueblo con el nombre prohibido de Italia en el que te miran mal si vives ahí

En casi cualquier rincón del planeta es inevitable encontrar pueblos y ciudades cuyos nombres, por una casualidad lingüística o por la evolución del idioma, hoy suenan a broma, a doble sentido o directamente resultan incómodos. Lo que en su origen tenía una explicación histórica, geográfica o agrícola, con el paso del tiempo acaba convirtiéndose en un guiño involuntario que provoca sonrisas, carcajadas o incluso miradas incómodas.

Italia no es una excepción a esta curiosa lista de topónimos que llaman la atención mucho antes de que se conozca el lugar en sí. En la Toscana, hay una pequeña aldea cuyo nombre suele detener la conversación cuando alguien pregunta de dónde eres: Orgia, una frazione del municipio de Sovicille. Aunque suena a titular sensacionalista, Orgia es un lugar real, con apenas unas pocas casas agrupadas sobre una colina a unos 250 metros sobre el nivel del mar.

Sin embargo, el topónimo no tiene nada que ver con fiestas licenciosas. Según los historiadores locales, la palabra proviene de hordeum, el latín para cebada, y remite a un origen agrícola y bucólico, no a ritos paganos, tal y como recoge Men’s Health. Aun así, en el idioma moderno la coincidencia fonética provoca chistes, gestos y, en ocasiones, cierta vergüenza entre sus habitantes, quienes ya están acostumbrados a convivir con un nombre que despierta más curiosidad ajena que el interés real por la historia y la tranquilidad del lugar.

Con mucho que ofrecer

Orgia es diminuta, en el censo de 2011 figuraban poco más de sesenta residentes, conocidos tradicionalmente como “orgini”. Lejos de la notoriedad fácil que sugiere su nombre, la vida cotidiana gira en torno a la historia local y las actividades del territorio. El asentamiento aparece ya en documentos antiguos y en la Edad Media se llegó a levantar un castillo que desempeñó un papel defensivo en la zona. Una fortificación de la que apenas quedan ruinas dispersas.

Por otro lado, la iglesia parroquial de San Bartolomeo, con orígenes medievales pero remodelada en siglos posteriores, sigue siendo uno de los hitos visibles del pueblo. De esta forma, Orgia sorprende por su increíble patrimonio rural: en un viejo granero del pueblo se ha instalado el Museo Etnográfico del Bosque y de la Mezzadria, que conserva herramientas, fotografías y objetos que explican la vida de los leñadores, carboneros y aparceros de la Montagnola senese.

Además, Orgia forma parte de una red de senderos que recorren la Val di Merse y el entorno forestal: rutas cortas que permiten seguir el rastro de antiguos trabajos del campo y conocer paisajes acogedores. En definitiva, este pueblo es un buen recordatorio de cómo los nombres pueden convertir un rincón tranquilo en noticia viral, cuando la auténtica riqueza del lugar está en sus oficios guardados, sus senderos y sus piedras.